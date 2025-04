Truffe nei B&B di Pontedera, scattano le denunce

Truffa, insolvenza fraudolenta e sostituzione di persona: sono scattate denunce a Pontedera da parte della polizia a danno di alcune persone originarie del Senegal.

Approfittando del fatto che alcuni Bed and Breakfast o strutture ricettive similari sono soliti accettare prenotazioni on line con la modalità del ritiro delle chiavi dalle Keybox (scatole esterne all'edificio), queste persone, utilizzando i documenti di altri cittadini senegalesi, hanno prenotato on line ed inviato ricevute di bonifici falsi. Il tutto è stati aiutato dal fatto che i titolari delle strutture ricettive non effettuassero il controllo previsto dalle legge sui reali occupanti delle camere: la falsità del bonifico infatti è risultata ai titolari solo dopo qualche giorno, quando i truffatori si erano già allontanati.

La truffa è stata scoperta a seguito di un controllo effettuato polizia di Pontedera agli avventori di una struttura del posto per verificare le corrette procedure di registrazione. Dal controllo è emerso che dei tre nominativi comunicati al momento della prenotazione on line, non era presente nessuno, bensì altre cinque individui due dei quali, alla vista della polizia, hanno tentato di sottrarsi al controllo nascondendosi sotto i letti. Uno di questi è stato trovato in possesso senza giustificato motivo di alcune bombolette di spray al peperoncino e per questo denunciato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

Anche il titolare del B&B è stato denunciato, in stato di libertà, per il reato previsto dall’art.109 T.U.L.P.S. che "stabilisce che i gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, debbano comunicare giornalmente all’autorità di pubblica sicurezza l’arrivo delle persone alloggiate, mediante consegna di copia della scheda o comunicazione, anche con mezzi informatici, secondo modalità stabilite con decreto del Ministero Interno che prevede l’identificazione in presenza del cliente".