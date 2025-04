Aggredito e accoltellato a una spalla alle Cure, si cercano gli autori

A Firenze, in zona Cure vicino a un supermercato di via Caracciolo, un uomo di origine straniera è stato aggredito in pieno giorno da due individui, anch'essi stranieri, che lo hanno ferito con un coltello a una spalla. La vittima è stata soccorsa e portata all'ospedale di Careggi, dove è stata successivamente dimessa.

Sul luogo dell'aggressione sono intervenuti i carabinieri, allertati dal 118, e gli esperti della sezione scientifica per i rilievi. Le prime ricostruzioni indicano che l'uomo è stato assalito con un coltello dai due uomini stranieri, alcuni passanti hanno chiamato il 118 segnalando il ferito. Sono in corso indagini per chiarire le circostanze, il movente e identificare i responsabili dell'attacco.