Arriva in ospedale a Empoli ma la bimba ha fretta di nascere: parto straordinario in pronto soccorso

Allestita in pochi minuti una sala parto d'emergenza, perché la bambina aveva fretta di venire al mondo e non c'è stato il tempo di raggiungere il reparto di ostetricia. Si chiama Alice ed è nata nel cuore della notte tra il 9 e il 10 aprile nel dipartimento emergenza e accettazione (Dea) dell'ospedale San Giuseppe di Empoli dove ora, fuori dalla porta, è stato appeso un bel fiocco rosa. A riportare la notizia è oggi Il Tirreno. Un evento eccezionale per la "shock room", generalmente dedicata ai pazienti particolarmente critici ma che stavolta è stata teatro della gioia dei genitori e dell'emozione degli operatori che hanno assistito il parto.

Arrivati in ospedale, a fine gravidanza e in travaglio, i genitori non hanno avuto il tempo di raggiungere il reparto dedicato e così hanno chiesto aiuto al Dea: constatata l'imminente nascita e la mancanza di tempo per il trasferimento in ostetricia, i sanitari hanno immediatamente allestito tutto il necessario per il parto nel dipartimento del pronto soccorso, i cui operatori insieme a ostetriche e ginecologi hanno assistito la donna. Pochi minuti dopo è nata, in buona salute, Alice e insieme alla mamma a quel punto hanno potuto raggiungere la sala parto.

