Chiusa per quattro mesi a Castelfiorentino la Sp 26 'Delle Colline'

Dal 14 maggio al 15 settembre, su disposizione dell'Ufficio Viabilità della Città Metropolitana di Firenze, la Sp 26 "Delle Colline" rimarrà chiusa al transito veicolare con orario 00/24 in entrambi i sensi di marcia, dal km 0+400 all'innesto con la via Ruggero Grieco, nel Comune di Castelfiorentino.

La disposizione si rende necessaria per effettuare i lavori di adeguamento idraulico del ponte sul Rio Petroso lungo la Sp 26 nell'empolese.

La chiusura della Sp 26 dal km.0+400 all'innesto con via Ruggero Grieco, nel territorio del comune di Gambassi Terme, interesserà la viabilità in direzione Montaione sia in entrata che in uscita dal capoluogo I collegamenti da e verso Montaione saranno comunque garantiti dalla predisposta viabilità alternativa tramite il ripristino del traffico veicolare di via Profeti a partire dall'incrocio di via Turati fino

all'innesto con la Sp 26, con limitazione al traffico per i mezzi superiori a 3,5 ton, con esclusione del Tpl che pertanto potrà percorrere la bretella. Tutto il traffico pesante superiore alle 3,5 ton.

da e per Montaione sarà invece dirottato sulla Sp 4 Volterrana, con passaggio obbligatorio sulla circonvallazione di Gambassi Terme.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa

Notizie correlate