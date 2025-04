"Ciak si gira", si conclude il concorso rivolto alle scuole per raccontare i musei dell'UniPi

Giornata conclusiva del concorso Ciak si gira… raccontami il museo!, un'iniziativa del Sistema Museale dell'Università di Pisa rivolta alle scuole di ogni ordine e grado. Quest'anno, la richiesta ai ragazzi e alle ragazze era di raccontare, tramite un breve video girato in classe, cos'è un museo, cosa si aspettano da una visita museale e come vorrebbero che fosse il loro "museo ideale".

L’appuntamento con le 23 classi che hanno aderito al progetto è per martedì 15 aprile dalle 9,30 2025 al Teatro di Pisa (Via Palestro, 40). Nella mattinata interverrà il Rettore dell’Università di Pisa Riccardo Zucchi e saranno proiettati i videoclip che hanno ottenuto la menzione speciale e i filmati che hanno come protagoniste le nove classi vincitrici che hanno avuto l’opportunità di svolgere un percorso didattico gratuito all’interno dei nove musei del Sistema Museale e di raccontare la loro esperienza davanti a un team di videomaker professionisti. Al Teatro di Pisa, studentesse e studenti potranno quindi rivedersi sul grande schermo e scoprire di più sui nove musei che saranno presentati attraverso supporti artistici e multimediali. La mattina si concluderà con la premiazione dei musei più votati e un finale a sorpresa.

Il progetto è il risultato di un lavoro di squadra che ha visto il coinvolgimento di diverse competenze e strutture dell’Ateneo pisano – in particolare il Sistema Museale di Ateneo e tutti i musei che ne fanno parte e il Laboratorio Multimediale del Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere - dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Pisa e delle scuole della Toscana con le quali i musei hanno stretto ormai da anni rapporti consolidati.

I videoclip delle classi saranno pubblicati sul sito SMA e sui siti dei musei.

Fonte: Università di Pisa - Ufficio stampa

