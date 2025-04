Clochard morti a Firenze, la Procura apre un fascicolo

A Firenze, la procura ha aperto due distinti fascicoli d’indagine in seguito al ritrovamento di due senzatetto morti, a distanza di circa 24 ore l’uno dall’altro, entrambi su panchine di piazza Tasso, nel centro storico della città.

Il primo corpo, un uomo di 63 anni, è stato scoperto il 9 aprile. Il fascicolo relativo a questo caso è seguito dal pm Andrea Cusani, che ha al momento disposto soltanto un esame esterno della salma, riservandosi di decidere successivamente se effettuare ulteriori accertamenti.

Il secondo cadavere, un uomo di 57 anni, è stato rinvenuto all’alba del 10 aprile, sempre nella stessa piazza. La pm Lucia D’Alessandro ha ipotizzato il reato di “morte come conseguenza di altro reato”, collegato in particolare allo spaccio di sostanze stupefacenti. In questo caso, sono stati ordinati sia l’autopsia sia gli esami tossicologici, che verranno eseguiti nei prossimi giorni.

Al momento non è chiaro se le due morti siano collegate, ma la vicinanza temporale e spaziale dei decessi ha destato l’attenzione degli inquirenti.

