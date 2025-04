CNA Empolese Valdelsa, è Andrea Panchetti il presidente 2025-29

Andrea Panchetti, 48 anni, di Castelfiorentino, imprenditore del settore dolciario-panificazione, è il nuovo presidente di CNA Empolese Valdelsa. La sua elezione è avvenuta nella serata di ieri, nel corso dell’assemblea congressuale dell’associazione e rappresenta una nuova tappa del percorso di rinnovo degli organismi dirigenti di CNA Firenze Metropolitana, che si concluderà il 26 giugno con l’elezione del nuovo Presidente Metropolitano, successore di Giacomo Cioni, per il quadriennio 2025–2029.

Panchetti guiderà CNA Empolese Valdelsa per i prossimi quattro anni, succedendo a Fabio Bianchi, a cui ha voluto rivolgere un ringraziamento speciale: “Ringrazio Fabio per il lavoro svolto e per la disponibilità e l’equilibrio con cui ha rappresentato CNA sul nostro territorio. Un ringraziamento sincero anche alle colleghe e ai colleghi che mi hanno sostenuto: lavorerò con responsabilità e spirito di collaborazione, perché rappresentare CNA significa mettersi al servizio delle imprese e del territorio” ha dichiarato.

Tra i primi obiettivi indicati dal nuovo presidente, quello di dare al mandato una chiara impronta partecipativa: “Intendo continuare con uno stile fatto di ascolto e confronto diretto. Incontrerò ogni settimana gli imprenditori dell’Empolese Valdelsa, non solo nei centri principali ma in tutti i Comuni, per costruire un’associazione sempre più vicina, presente e utile alle esigenze di chi fa impresa ogni giorno”.

Altro punto cardine sarà il rafforzamento del rapporto tra CNA e il mondo della scuola: “Vogliamo rinsaldare i legami già esistenti e portarli a un livello superiore, con accordi strutturati a livello regionale e provinciale. Serve un sistema stabile per far sì che le nostre imprese possano accogliere studenti in stage e contribuire a orientare le giovani generazioni verso l’artigianato, sia come prospettiva lavorativa che come possibile scelta imprenditoriale” ha spiegato Panchetti.

Con 16.380 imprese attive, l’Empolese Valdelsa rappresenta il 18% dell’intero tessuto imprenditoriale della Città Metropolitana di Firenze. Qui si contano oltre 59.000 addetti, pari al 15% del totale metropolitano: una realtà produttiva solida, motore occupazionale e punto di riferimento per la crescita economica dell’intera area metropolitana.

Il 29% delle imprese è artigiano. Importante anche la presenza di imprese guidate da cittadini stranieri, che con 3.074 unità rappresentano il 19% del totale, in linea con la media metropolitana. Le imprese giovanili sono 1.216 (7,4%) e quelle femminili 4.042, pari al 25% del totale, un dato superiore alla media metropolitana (22,5%). A testimonianza di un tessuto economico in cui l’imprenditoria femminile si è affermata come componente strutturale e attiva, non solo in termini numerici ma anche di presenza nei settori chiave. Prova ne è l’elezione, alla presidenza di CNA Impresa Donna Firenze, di Daniela Martini, imprenditrice dell’Empolese Valdelsa.

CNA è presente sul territorio con 4 sedi, alle quali aderiscono circa 1.800 imprese. Una rete capillare che permette all’associazione di mantenere un rapporto diretto e costante con le realtà produttive locali, offrendo rappresentanza, consulenza e servizi in ogni fase della vita d’impresa.

Il nuovo presidente guiderà l’associazione con i delegati Andrea Barducci, Fabio Bianchi, Arturo Bonaiuto, Andrea Caponi, Noemi Giannelli, Marco Martini, Marco Mazzoli, Luigi Micheli, Matteo Mirenda, Monica Raimondo, Angela Sesoldi, Gianpaolo Stefanelli e Fabio Ticciati.

La stagione congressuale di CNA Firenze Metropolitana proseguirà nei prossimi giorni e settimane con le 28 assemblee dei mestieri e le 6 dei raggruppamenti di interesse.

