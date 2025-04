Con buste schermate eludono antitaccheggio, fermati con merce da 1500 euro

Due uomini georgiani, di 31 e 35 anni, senza fissa dimora e già noti alle forze dell’ordine, sono stati arrestati dai carabinieri della Compagnia di Cortona durante un controllo nella frazione di Camucia. Fermati a bordo di un fuoristrada nero, sono stati trovati in possesso di merce rubata – prodotti da banco e per la cura della persona – per un valore di circa 1.500 euro, oltre a buste schermate usate per eludere i sistemi antitaccheggio.

Le indagini hanno confermato che parte della merce era stata sottratta poco prima da un supermercato della Val di Chiana. I due sono stati identificati con certezza anche grazie alle immagini di videosorveglianza e denunciati dal direttore del centro commerciale. La refurtiva è stata in parte restituita e in parte sequestrata. L’arresto è avvenuto nel rispetto delle garanzie previste per gli indagati nella fase delle indagini preliminari.