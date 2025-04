Congresso comunale di Forza Italia a Santa Croce sull’Arno

Forza Italia, per giovedì 17 aprile ha convocato il congresso comunale a Santa Croce sull’Arno: in corsa per la guida della sezione comunale Annalisa Buti

Prosegue la stagione congressuale di Forza Italia in provincia di Pisa. Giovedì 17 aprile alle 18, presso il Bar Santa Cruz in via Francesca Sud 155 a Santa Croce sull’Arno, si svolgerà il congresso comunale per l’elezione del nuovo segretario cittadino.

Anche a Santa Croce si presenta un’unica candidatura, quella di Annalisa Buti. Il congresso sarà presieduto dal segretario provinciale di Forza Italia, Lorenzo Paladini.

L’appuntamento rappresenta un momento significativo per rilanciare l’azione politica del partito sul territorio, aprendo la strada a nuovi progetti, nuove idee e una partecipazione sempre più attiva e concreta alla vita della comunità locale.

L’incontro è aperto agli iscritti e simpatizzanti.

