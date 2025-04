Convocato Consiglio a Empoli: si parla di alluvione, lavoro e altro ancora

Il Consiglio comunale di Empoli si riunirà lunedì 14 aprile 2025, alle 18 con eventuale prosecuzione alle 21, nella sala consiliare al primo piano del Palazzo Municipale, in via Giuseppe del Papa, 41. La seduta, come di consueto, potrà essere seguita anche in diretta sull’apposita piattaforma empoli.consiglicloud.it e sul canale Facebook Comune di Empoli.

Di seguito i punti all'ordine del giorno:

1.Comunicazioni del sindaco e del presidente del Consiglio.

2.Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Fratelli d’Italia su interventi di manutenzione in via di Vitiana.

3.Interrogazione presentata dai gruppi consiliari Buongiorno Empoli - Siamo Empoli e Movimento 5 Stelle su eventi alluvionali del 14/03/2025.

4.Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Centrodestra per Empoli su allagamento Ponzano, Carraia, Corniola e Santa Maria del 14 e 15 marzo 2025.

5.Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Centrodestra per Empoli su manutenzione e gestione del Centro diurno di Cerbaiola.

6.Interrogazione presentata dai gruppi consiliari Buongiorno Empoli – Siamo Empoli e Movimento 5 Stelle su progetto Stadio e valutazione impatto ambientale.

7.Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Centrodestra per Empoli su trasparenza e imparzialità nelle procedure di mobilità del personale del Comune di Empoli, in particolare sulla selezione del funzionario bibliotecario.

8.Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Fratelli d’ Italia in merito al cedimento dell’argine del fiume Orme del 15 marzo 2025 e alle conseguenti azioni per l’accertamento delle responsabilità.

9.Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Fratelli d’Italia in merito alla persistente situazione di degrado ambientale presso l’ingresso del cimitero comunale Sant’Andrea di Empoli, in via Val D’Orme.

10.Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Fratelli d’Italia sulle condizioni di degrado del cimitero comunale di Sant’Andrea.

11.Interrogazione presentata dai gruppi consiliari Movimento 5 Stelle e Buongiorno Empoli – Siamo Empoli relativa al monitoraggio delle acque di falda in ambito Keu.

12.Interrogazione presentata dai gruppi consiliari Buongiorno Empoli – Siamo Empoli e Movimento 5 Stelle su situazione lavorativa delle educatrici ed educatori per il servizio di assistenza educativa scolastico rivolto ad alunni e alunne in situazioni di disabilità residenti nel Comune di Empoli delle scuole di ogni ordine e grado.

13.Emergenza incendio all’impianto elettrico in un appartamento in via Mentana n. 8 - evacuazione di appartamento e accoglienza delle persone presso struttura ricettiva – approvazione verbale di somma urgenza e perizia di spesa – riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 del d.lgs 267/2000.

14.Programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2025-2027. Primo aggiornamento.

15.Approvazione programma degli incarichi di collaborazione autonoma per l’anno 2025 – 1^ Aggiornamento.

16.Regolamento della Consulta comunale degli studenti delle scuole superiori di Empoli - Approvazione modifiche.

17.Ordine del giorno presentato dai gruppi consiliari Alessio Mantellassi Sindaco, Partito Democratico, Questa è Empoli e Alleanza Verdi Sinistra in occasione della Giornata internazionale dei diritti umani (10 dicembre 2024) difendiamo i diritti e il diritto.

18.Mozione proposta dal gruppo consiliare Fratelli d’Italia su richiesta di intervento per la mancanza di un servizio ATM nella zona di Serravalle.

19.Ordine del giorno Buongiorno Empoli - Siamo Empoli, gruppo consiliare Movimento 5 Stelle: stesura e approvazione regolamento degli istituti di partecipazione.

20.Mozione proposta dal gruppo consiliare Fratelli d’Italia celebrazione della Giornata del rispetto in ottemperanza alla legge 17 maggio 2024, n. 70.

21.Ordine del giorno Buongiorno Empoli - Siamo Empoli gruppo consiliare Movimento 5 Stelle sostegno all’appello di urbanisti e intellettuali perché non si approvi la proposta di legge numero 1987, ora 1309 chiamata “Salva-Milano”.

22.Ordine del giorno Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli, Alleanza Verdi Sinistra: la Partita Applaudita.

23.Mozione proposta dal gruppo consiliare Fratelli d’Italia su adesione alla piattaforma unica per coordinare la mobilità delle persone con disabilità su tutto il territorio nazionale (decreto ministeriale del5 luglio 2021).

24.Mozione proposta dal gruppo consiliare Fratelli d’Italia per l’impegno dei consiglieri comunali a sottoporsi volontariamente e gratuitamente a test antidroga e pubblicazione dei risultati.

25.Mozione presentata dal gruppo consiliare Centrodestra per Empoli per miglioramento e modifica viabilità nella frazione di Pozzale – Casenuove.

26.Mozione presentata dai gruppi consiliari Alleanza Verdi Sinistra, Alessio Mantellassi Sindaco, Partito Democratico, Questa è Empoli per il supporto e sostegno alla realizzazione di parchi FTV e alla realizzazione di comunità energetiche rinnovabili (CER) su territorio comunale nelle aree dismesse.

27.Mozione proposta dal gruppo consiliare Fratelli d’Italia su istituzione della figura del garante dei diritti della persona con disabilità del Comune di Empoli.

28.Mozione presentata dai gruppi consiliari Movimento 5 Stelle e Buongiorno Empoli - Siamo Empoli su risoluzione di solidarietà ai lavoratori e alle lavoratrici dell’Arpat e di sostegno al ruolo fondamentale dell’Agenzia per l’Ambiente.

29.Mozione presentata dai gruppi consiliari Alessio Mantellassi Sindaco, Partito Democratico, Questa è Empoli e Alleanza Verdi Sinistra su “che genere di via? riequilibrare la nostra toponomastica cittadina a favore di una toponomastica femminile”.

30.Ordine del giorno presentato dai gruppi consiliari Buongiorno Empoli – Siamo Empoli e Movimento 5 Stelle contro il piano “Rearm Europe”.

31.Mozione presentata dal gruppo consiliare Centrodestra per Empoli su realizzazione di parchi giochi e strutture sportive resilienti alle alluvioni e alla siccità nel Comune di Empoli.

32.Ordine del giorno presentato dai gruppi consiliari Buongiorno Empoli – Siamo Empoli e Movimento 5 Stelle sulla riconversione del settore zootecnico per la progressiva transizione agroecologica degli allevamenti intensivi.

33.Mozione presentata dai gruppi consiliari Alleanza Verdi Sinistra, Alessio Mantellassi Sindaco, Partito Democratico, Questa è Empoli per la promozione alla partecipazione al voto in occasione dei Referendum promossi dalla CGIL sul lavoro.

34.Mozione presentata dal gruppo consiliare Alleanza Verdi Sinistra “L’Europa scelga la pace e non investa nelle armi a discapito del benessere dei suoi cittadini”.

35.Mozione presentata dal gruppo consiliare Partito Democratico “Europa”.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

