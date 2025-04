Due '5' al Superenalotto in Toscana

Il SuperEnalotto sorride alla Toscana. Nell’estrazione di giovedì 10 aprile, come riporta Agipronews, centrati due “5” da 15.420,06 euro l'uno, il primo a Capannori, in provincia di Lucca, presso la Tabaccheria 4 Mura in via Pesciatina, 842.; l'altro a Pistoia nell'esercizio di Alessandro Priami in via Carratica, 8.

L’ultimo “6” da 88,2 milioni di euro è stato centrato il 20 marzo 2025 Roma. Il jackpot per la prossima estrazione, in programma venerdì 11 aprile sale a 18 milioni di euro.

