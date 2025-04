Dall'elettrocardiogramma al controllo del colesterolo, a Castelfiorentino sempre più servizi nelle farmacie

Dall’elettrocardiogramma alle autoanalisi del sangue, con vari pacchetti per il controllo del colesterolo o della glicemia. Dall’Holter pressorio a quello cardiaco. Dalla misurazione della pressione al servizio Cup (Centro Unificato Prenotazione) mediante il quale si prenotano visite specialistiche ed esami diagnostici. E poi la possibilità di effettuare il cambio del medico, attivare la tessera sanitaria, e tante altre opportunità.

È ormai lontano il tempo in cui le farmacie si limitavano quasi esclusivamente alla dispensazione dei farmaci. A Castelfiorentino si stanno infatti trasformando anche in “Farmacie dei servizi”, fungendo così da veri e propri presidi sanitari in grado di erogare un’ampia gamma di prestazioni assistenziali, sia nel pubblico che nel privato. L’Amministrazione Comunale di Castelfiorentino ha lavorato molto in questi mesi, in coordinamento con tutte le farmacie del territorio, per potenziare ruolo e funzioni delle farmacie comunali, al fine di migliorare il rapporto con l’utenza

Alla Farmacia Comunale 1 (via Ridolfi), ad esempio, oggi è possibile fare l’autoanalisi del sangue (cotrollo glicemico, lipidico, colesterolo, emoglobina, generale), l’elettrocardiogramma, l’holter pressorio e cardiaco, accedere a servizi come il Cup, il cambio del medico, l’attivazione tessera sanitaria, il tampone (covid 19), la prenotazione analisi del sangue SSN (zerocode), la misurazione della pressione e del peso corporeo, usufruire di preparazioni galeniche o del distributore automatico h24, effettuare perfino la “foratura auricolare” in piena sicurezza per chi desidera magari portare un orecchino. I servizi alla farmacia comunale 1 si possono prenotare tramite telefono o whatsapp (0571.64013, 376.2315811) e a breve anche online tramite il nuovo sito delle farmacie comunali in corso di realizzazione.

Alcuni di questi servizi si possono usufruire anche alla Farmacia Comunale 2 (piazza Grandi) dove da febbraio è stato introdotto l’orario continuato 8-20 (da lunedì a venerdì, ma anche il sabato e la domenica quando è di turno) per rispondere alle esigenze di tutti i cittadini che magari (per motivi di lavoro o altro) incontravano delle difficoltà a recarsi in farmacia durante l’orario consueto.

"Un grande orgoglio – osserva la Sindaca, Francesca Giannì - presentare stamattina la nuova offerta dei servizi farmaceutici del nostro sistema pubblico privato, una vera e propria rivoluzione dei servizi per i nostri cittadini che potranno trovare un'ampia offerta dei servizi presso le farmacie del territorio. Un'offerta che rafforza il concetto di una sanità diffusa, di prossimità, vicino ai cittadini, accessibile. Dalla professionalità delle farmacie private, che evidentemente esercitano una attività di impresa per la collettività, alla grande offerta pubblica delle sedi comunali 1 e 2, che in questi mesi hanno raccolto la sfida della nostra Amministrazione per fornire la più ampia offerta possibile per i nostri cittadini. Un ringraziamento quindi ai nostri dipendenti che sono esempio di professionalità, dedizione al servizio, altruismo".

"Come avevamo promesso – osserva l’Assessora alle Politiche Sociali, Federica Parisi – siamo riusciti a fare della Farmacia Comunale 1 un presidio sanitario polifunzionale, nella prospettiva di una migliore integrazione tra i servizi sanitari della nostra area e del potenziamento dell’assistenza di prossimità, con uno sguardo rivolto ai bisogni concreti delle persone. Alla Farmacia Comunale 2 abbiamo puntato invece di più sul prolungamento dell’orario, ottenuto grazie all’assunzione di due farmacisti, in un’ottica di miglioramento generale dei rapporti con l’utenza. Ricordo che le Farmacie comunali – ha concluso Parisi - non si limitano ad assolvere una importante funzione sociale e sanitaria, ma rappresentano anche servizi produttivi per il Comune, perché grazie ai loro introiti è possibile ottenere risorse da destinare a opere di pubblica utilità".

In un’ottica di collaborazione con tutte le farmacie che sono presenti nel territorio, il Comune di Castelfiorentino ha richiesto infine anche alle farmacie private (Venturi – Capoluogo e Dani – Granaiolo) l’elenco dei servizi a disposizione dei cittadini.

Farmacia Venturi (Capoluogo) - Moderno ed attrezzato laboratorio per la preparazione di farmaci; integratori alimentari, veterinaria, omeopatia, alimenti speciali per bambini, celiaci, nefropatici e malattie rare, attivazione Tessera Sanitaria, CUP Regione Toscana, cambio medico, analisi Telemedicina (Elettrocardiogramma, Holter pressorio, Holter Cardiaco), tamponi, vaccinazioni, distributore 24ore per beni di prima necessità, sito Internet con e-commerce (www.farmaciaventuri.it)

Farmacia Dani (Granaiolo) – Cup, prenotazione esami del sangue, cambio medico (a breve), misurazione pressione, holter cardiaco e holter pressorio, elettrocardiogramma, misurazione glicemia e colesterolo totale, LDL, HDL e trigliceridi, tamponi (covid 19), saturimetria, spirometria, attivazione piani terapeutici in collaborazione con farmaceutica integrativa, collaborazione con i medici per le persone con difficoltà linguistica e culturale.

Fonte: Comune di Castelfiorentino

