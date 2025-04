Paura in Fi-Pi-Li per un'auto contromano: intercettata dalla polizia, nessun ferito

Paura ma fortunatamente nessun ferito questa mattina sulla Fi-Pi-Li per un'auto contromano a Montopoli in Val d'Arno. Partite immediatamente le segnalazioni il conducente, un anziano, è stato intercettato dalla polizia stradale che lo ha fatto uscire evitando possibili incidenti. Secondo quanto emerso l'uomo avrebbe imboccato l'entrata della superstrada in direzione Firenze, ma poi avrebbe invertito la marcia dirigendosi accidentalmente nel senso opposto, verso Pisa.

Partito nell'immediato l'allarme lanciato dagli altri automobilisti in transito sulla Fi-Pi-Li, l'episodio è stato segnalato anche sui social, dove alcuni riferiscono di aver scansato l'auto "siamo salvi per miracolo", mentre un camionista racconta "volevo mettere il camion di traverso" per bloccare la corsa. Poi l'immediato intervento della stradale, che ha consentito la messa in sicurezza: l'anziano, fatto uscire dalla superstrada, è stato multato. Temporaneamente bloccato il traffico, adesso risulta libero in entrambe le direzioni.

