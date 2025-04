Frazioni al centro, primo appuntamento a Monterappoli: viabilità, Urp diffuso e manutenzioni tra i temi caldi

Debutta a Monterappoli il primo appuntamento di Frazioni al Centro, il giro della giunta comunale nelle frazioni e nei quartieri del territorio di Empoli. Ieri, giovedì 10 aprile, il primo appuntamento nella scuola d'infanzia di via Salaiola, davanti a una trentina di residenti.

È stata l'occasione di presentare come si sta muovendo la giunta con il Piano Frazioni e Quartieri, che prevede una programmazione puntuale di interventi sul territorio, aperta ai cittadini con il mini-sito piano-frazioni-quartieri.comune.empoli.fi.it.

Il sindaco ha aggiornato anche sul sentito tema delle manutenzioni, dove sono stati stanziati 500mila euro per strade e marciapiedi, con un rafforzamento anche della macchina comunale (ad esempio 11 dipendenti per il settore edilizia privata, dai 5 presenti a luglio 2024). Un impegno per tutto il Comune che porterà, a fronte di 25 pensionamenti, a un'assunzione di 35 dipendenti. Mentre sul verde pubblico nel bilancio 2024 sono stati inseriti 300mila euro dedicati alla gestione anche come patrimonio arboreo (si parla di oltre 7mila alberi).

Ecco i punti da programma di mandato e quanto è già stato fatto

- Realizzare un fontanello dell’acqua pubblica per la frazione: già realizzato, da inaugurare nel 2025

- Realizzare un zona 30 per il centro abitato: programmata per il 2026

- Attuare un piano per la sosta per il paese per realizzare nuovi posti auto: nuovo parcheggio da 180mila euro programmato per il 2026

- Avvicinare servizi pubblici, aprire uno sportello URP, attivo una volta la settimana, e un punto prestito della biblioteca: in programmazione per il 2025

Questi invece gli altri punti redatti nel Piano Frazioni e Quartieri

- Parco del Castello - Sistemazione delle aree gioco nel 2025

- Cimitero di Monterappoli - In corso dal 2024, al termine a primavera 2025

- Asfaltatura via Piero della Vigna - In programma durante il mandato

- Edificio comunale dove ha sede l'associazione Il Torrino - Ringhiera in sostituzione in corso d'opera

- Campo sportivo - Programmazione in corso

- Colonnina elettrica - In programmazione per il 2027

L'assessore ai lavori pubblici ha aggiornato sulla situazione: a maggio l'ampliamento da 25 posti del cimitero locale sarà concluso mentre il fontanello è pressoché terminato, si attende un intervento di Enel. Per le piante nell’affidamento attuale è prevista una sistemazione delle alberature e siepi a Monterappoli che ne hanno necessità. Arriveranno nuove risorse per la sistemazione dei giochi nel parco pubblico, mentre verrà asfaltato il marciapiede in via Piero della Vigna.

L'assessora all'Urp diffuso ha affermato che sarà realizzato un ufficio ad hoc, qualcosa di più di un Ufficio relazioni con il Pubblico, per poter rispondere a tanti bisogni. Ha spiegato di voler portare un valore aggiunto in aiuto alla popolazione più in difficoltà e costruire un maggior rapporto di fiducia anche in questa frazione. Gli Urp di prossimità saranno attivati a seguito delle nuove assunzioni di personale dipendente che andrà a fare questo tipo di servizio. Nel programma di mandato sono presenti 5 zone: Fontanella, Ponte a Elsa, Villanuova, Casenuove e Monterappoli.

L'assessora allo Sport invece ha fatto il punto sul campo sportivo, contando di partecipare al bando regionale per gli impianti sportivi. Su Monterappoli ci sono gli spogliatoi da ammodernare e le luci da sostituire con corpi illuminanti a led. Sarà necessario anche sostituire gli infissi, le turche e le tubature delle docce.

Il tema viabilità è stato molto sentito dalla popolazione, a cui la giunta ha promesso di inserire una zona 30 per la limitazione della velocità all'interno del centro abitato dalle strade molto strette. Per il parcheggio da circa 30 posti è stata individuata un'area per alleggerire la sosta lungo le strade, ma è necessario prima approvare il nuovo regolamento urbanistico. Saranno necessari 180mila euro per acquistare l'area e realizzare il parcheggio, già inserito nel piano triennale delle opere pubbliche.

A seguire lo spazio per le domande, il tema più sentito è stato quello dei 'massi' posizionati lungo via Salaiola, all'altezza della farmacia. Sono 'ostacoli artificiali' per impedire il camminamento lungo un muro di un privato ritenuto pericolante. Il sindaco ha annunciato un'ordinanza per intimare al proprietario la sistemazione in sicurezza e che, qualora non venisse risolto nei tempi di legge il problema, di farsi carico come amministrazione della messa in sicurezza tramite un intervento degli uffici tecnici. In questo caso al proprietario verrebbero imputati i costi dell'operazione.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

