Non paga conto da 19mila euro in hotel di lusso, denunciato

Un uomo originario della provincia di Livorno ha alloggiato in un hotel di lusso in provincia di Bolzano assieme a altri due adulti e un minorenne. Poi se ne è andato senza pagare il conto da 19mila euro. I carabinieri lo hanno individuato e lo hanno denunciato per insolvenza fraudolenta.

Già noto per episodi simili, l'uomo ha soggiornato nei primi giorni di marzo presso una rinomata struttura alberghiera della Val Gardena. Le indagini dei carabinieri sono partite dopo la denuncia dei titolari dell'hotel ed è così venuto alla luce che l'uomo era già stato coinvolto in precedenti episodi di truffa.

Grazie alla stretta collaborazione tra l'Arma e la direzione dell'albergo, è stato possibile raccogliere elementi concreti che hanno consentito di procedere nei confronti dell'indagato.

