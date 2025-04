Interruzione idrica programmata a Santa Maria a Monte e Bientina

Acque comunica che per lavori sulla rete idrica nel comune di Santa Maria a Monte, dalle ore 8.30 alle 15.00 di mercoledì 16 aprile, si renderà necessario sospendere l’erogazione idrica nelle vie Falorni, Rovaio, Paniaccio, Bruno, Cappelletto, Fontine, in un tratto di via Valdinievole Nord (abitazioni nei pressi del bar delle Fontine) e Rio Vaiano (nel comune di Bientina).

Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo.

Per limitare i disagi agli utenti, sarà predisposto un punto di approvvigionamento idrico sostitutivo in via Cappelletto (nel parcheggio del centro polivalente “Peppino Impastato”).

In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’intervento sarà posticipato al giorno successivo, ovvero a giovedì 17 aprile, con le stesse modalità.

Fonte: Acque Spa - Ufficio stampa

Notizie correlate