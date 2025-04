Lavori in via Roma, Vinciamo chiede al sindaco azioni di sostegno ai commercianti

Il gruppo consiliare Vinciamo ha presentato un’interrogazione a firma della consigliera comunale Manuela Mussetti, rivolta al sindaco Daniele Vanni, titolare delle deleghe all’urbanistica, per chiedere chiarezza sui ritardi nei lavori in corso in via Roma, uno dei pochi poli vitali per il commercio cittadino.

Secondo quanto riferito dalla Giunta durante incontri pubblici, i lavori, inizialmente previsti in conclusione per marzo, slitteranno almeno a maggio 2025. Un ritardo che, secondo il gruppo consiliare Vinciamo, rischia di danneggiare leattività commerciali del centro storico, che avevano fatto affidamento sul periodo pasquale per tentare di rilanciare il proprio lavoro.

“Parlo da consigliera comunale, ma anche da segretario cittadino di Fratelli d’Italia – dichiara Manuela Mussetti – e non posso che esprimere la massima solidarietà a chi ogni giorno, con impegno e sacrificio, tiene aperta un'attività commerciale a Vinci. Fratelli d’Italia ha sempre dimostrato una forte attenzione verso il commercio locale e le persone, e non possiamo accettare che un’Amministrazione comunale non abbia previsto nessuna misura di supporto o compensazione per i danni causati da un cantiere infinito."

L’interrogazione chiede al Sindaco di chiarire lo stato dei lavori, le motivazioni del ritardo, se esista un cronoprogramma aggiornato consultabile pubblicamente, e soprattutto se siano previste azioni concrete per risarcire i commercianti penalizzati.

“Quando si governa –conclude Mussetti– occorre ascoltare e programmare tenendo conto anche dei disagi che si vanno a causare, assumendosi le responsabilità delle proprie scelte. Ora ci dica il partito democratico chi pagherà i danni. Perché a pagare, finora, sono sempre stati i commercianti e i cittadini onesti.”

Fonte: Fratelli d'Italia - Ufficio Stampa