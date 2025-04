Lavori in piazza Garibaldi, Csx Castelfranco: "Un anno di ritardi e occasioni perse"

Finalmente, dopo un'estenuante attesa durata quasi un anno, il sindaco Mini e l’assessore Ghiribelli annunciano l'imminente avvio dei lavori del secondo lotto di Piazza Garibaldi. Considerato che l’amministrazione precedente aveva lasciato un progetto esecutivo già interamente finanziato e pronto per essere realizzato subito dopo l’estate 2024, ci chiediamo cosa abbia impedito a questa giunta di affidare i lavori nei tempi celeri programmati. Per non parlare poi della seria preoccupazione per la tempistica del cantiere, che rischia di impattare negativamente sullo svolgimento del tradizionale e tanto atteso Palio dei Barchini, previsto tra poche settimane. Era così difficile avviare i lavori nei mesi precedenti in modo da consegnare nuovamente fruibile la piazza per il Palio 2025?

Proprio come per la piscina comunale, si ripete la delusione nel constatare che le grandi promesse elettorali sono rimaste disattese: un anno intero è quasi trascorso senza che si sia mossa una foglia per quanto riguarda la progettazione esecutiva del terzo lotto finale della piazza, quello che avrebbe dovuto portare al completamento dell'opera e alla sua piena fruibilità da parte dei cittadini.

E infine vorremmo capire perché non è stata colta l’opportunità di partecipare al bando regionale, con scadenza 30 novembre 2024, che prevedeva finanziamenti a fondo perduto fino 100mila euro per le aree gioco inclusive. Un vero colpo di genio, soprattutto considerando che già esisteva, pronto all'uso, un progetto per la nuova area giochi in piazza Garibaldi da far invidia: scivoli, dondoli, altalene, giochi a molla. Un vero e proprio parco per i più piccoli. L’occasione per creare una sinergia perfetta con il vicino polo dell’infanzia (asilo nido e scuola materna), ma che, inspiegabilmente, questa lungimirante amministrazione ha preferito lasciar perdere. Bastava semplicemente aprire il “famoso cassetto” e presentarlo. Invece, in consiglio comunale, il sindaco Mini ha preferito rivendicare il ridimensionamento del progetto di piazza Garibaldi anziché accogliere il suggerimento di avvalersi della progettazione già disponibile per reperire un nuovo finanziamento con alte probabilità di ottenimento.

“Ci chiediamo – afferma il consigliere comunale, Stefano Pertici - quali saranno le nuove scuse del sindaco e della sua giunta per giustificare questo immobilismo e queste mancate opportunità. Sarà ancora una volta colpa di quelli di prima? Un refrain ormai stanco e prevedibile. È evidente che, ad oggi, nessun finanziamento esterno di rilievo è stato ottenuto e tutte le occasioni utili per sviluppare progetti di investimento per il bene della nostra comunità sono continuamente ignorate. Un bilancio a dir poco deludente per un’amministrazione che prometteva cambiamento – conclude il consigliere Pertici”

Gruppo consiliare centrosinistra “Castelfranco Unita”