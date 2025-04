Le iniziative per l'80° Anniversario della Liberazione di Borgo San Lorenzo

"Ogni partigiano era uno, insieme divennero Resistenza." È con questo spirito che l'Amministrazione Comunale di Borgo San Lorenzo, insieme alla Sezione ANPI locale, celebra l'80° anniversario della Liberazione, promuovendo un ricco programma di iniziative rivolto a tutta la comunità, con un'attenzione particolare alle giovani generazioni.

L'impegno congiunto di istituzioni, scuole, associazioni e cittadini ha dato vita a un percorso di memoria, partecipazione e formazione, volto a trasmettere i valori fondanti della democrazia e della libertà.

"Le iniziative del 25 aprile si inseriscono in un percorso costruito sin dall'inizio dell'anno scolastico - spiega Paola Poggini, Presidente dell'ANPI di Borgo San Lorenzo - che ha visto coinvolte le scuole del territorio per sensibilizzare i più giovani al valore della memoria. Un progetto iniziato a dicembre, in occasione dell'anniversario del bombardamento di Borgo, e che ha proseguito il suo cammino anche attraverso la celebrazione della Giornata contro il razzismo e l'omotransfobia, fino a includere i viaggi nei luoghi della memoria e le tante iniziative in questi giorni in programma."

"Il nostro è un impegno costante nel mantenere viva la memoria storica - sottolinea il Sindaco di Borgo San Lorenzo - soprattutto nei confronti delle nuove generazioni, perché la libertà e la democrazia non siano mai date per scontate. Insieme all'ANPI e alle diverse realtà del territorio, abbiamo voluto costruire un programma corale, che coinvolga la cittadinanza e valorizzi il senso profondo di comunità e partecipazione."

CALENDARIO DELLE INIZIATIVE

Domenica 13 aprile

Pedalata resistente e serata in libreria Una pedalata aperta a tutti per tramandare la memoria della Resistenza in Mugello, seguita da un incontro dedicato a storie di libertà e impegno civile. Ritrovo a San Piero a Sieve alle ore 9.30.

Mercoledì 16 aprile

Strade Partigiane Dalle 14.15, con ritrovo davanti alla scuola in Via Don Minzoni, cammino nel Borgo antifascista con gli studenti e le studentesse delle classi terze della scuola secondaria di I grado "Giovanni della Casa", alla scoperta dei luoghi dedicati alla Resistenza e alla memoria del 25 aprile.

Sabato 12 e Mercoledì 16 aprile

Laboratori "Papaveri della Liberazione" - Centro Re Mida Laboratori creativi per la realizzazione dei papaveri rossi, simbolo della Resistenza, che sfileranno durante il corteo del 25 aprile. Evento gratuito e aperto a tutti. . Sabato ore 15.30 . Mercoledì ore 17.00

Venerdì 18 aprile - ore 18.00

Inaugurazione della mostra dell'Istituto Comprensivo di Borgo San Lorenzo Presso le sale del Palazzo Comunale, saranno esposti i lavori di studenti e studentesse sui viaggi della memoria. In mostra anche la bandiera storica dell'ANPI restaurata, simbolo della lotta per la libertà.

Coloriamo Borgo!

Esposizione nelle vetrine del centro dei "Papaveri della Liberazione", realizzati a mano e offerti dal CUS Mugello, in un'iniziativa che unisce arte, memoria e impegno collettivo.

GIOVEDÌ 25 APRILE - GIORNATA DELLA LIBERAZIONE . Ore 9.30 - Santa Messa presso la Pieve di Borgo San Lorenzo . Ore 10.15 - Corteo commemorativo con deposizione delle corone nei luoghi simbolo della Resistenza . Ore 13.00 - Pranzo Resistente presso Spazio3 (Via Salvador Allende 31) Antipasto - Tortelli - Dolce - Bevande incluse - Costo ? 20 Prenotazioni: 333 7410099 . Dalle ore 16.00 - Musica in Piazza Dante Un pomeriggio di festa con musica e i banchetti delle associazioni del territorio.

Un programma promosso da ANPI e Amministrazione Comunale, con il coinvolgimento attivo di scuole, associazioni, centri culturali e commercianti, per celebrare insieme l'80° anniversario della Liberazione.

Perché la memoria viva è il fondamento di una società libera, democratica e solidale.

Fonte: Ufficio Stampa