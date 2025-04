"Le visioni di Leonardo", in scena la 64esima Lettura Vinciana dedicata al volo

Nell'anno in cui il Comune di Vinci dedica le proprie manifestazioni al volo, la Lettura Vinciana del 2025, giunta alla sua 64ª edizione, affronterà il tema del volo come visione nella produzione letteraria leonardiana.

Si aprono così le celebrazioni leonardiane, sabato 12 aprile alle 10.30 al Teatro di Vinci, con "Le visioni di Leonardo", di Giuditta Cirnigliaro.

Visioni di volatili e uccelli, elementi naturali e corpi celesti in perpetuo movimento attraversano la ricerca scientifica e creativa di Leonardo per tradursi nelle sue prove letterarie. Generi di grande fortuna nel Rinascimento cortese, quali favole e profezie assumono nei manoscritti vinciani una dimensione ibrida volta alla rappresentazione dinamica del mondo. Ali e penne evocano ricordi e ossessioni d’infanzia, il sogno della macchina volante, la natura animata e il trionfo dell’artista scrittore sullo scorrere del tempo.

“L'argomento di questa Lettura Vinciana si inserisce pienamente nel tema che guida il calendario degli eventi della Città di Vinci del 2025 – commenta Roberta Barsanti, direttrice del Museo Leonardiano. L'interesse per il volo pervade tutta la vita di Leonardo. I suoi studi si estendono dall'osservazione della natura alla progettazione di quelle macchine volanti, ormai entrate nell'immaginario collettivo, alle meno frequentate riflessioni e narrazioni letterarie. Proprio queste ultime saranno il fulcro della lettura affidata a Giuditta Cirnigliaro per interpretare da una significativa angolazione alcune delle più suggestive pagine dei manoscritti di Leonardo”.

Giuditta Cirnigliaro. È professoressa assistente all’Università della Svizzera Italiana e docente all’Università Cattolica del Sacro Cuore a Milano; collabora con istituzioni accademiche e museali nell’ambito delle Digital e Public Humanities (cioè le metodologie informatiche per le discipline umanistiche). Ha insegnato nelle università di Milano, Roma Tre, Rutgers (New Jersey, USA) e Ginevra (Svizzera). Ha pubblicato studi su Leonardo da Vinci, tra i quali la monografia “Leonardo’s Fables: Sources, Iconography and Science” (Ed. Brill, 2023). La 64ª Lettura Vinciana è organizzata dal Comune di Vinci a cura della Biblioteca Leonardiana, in collaborazione con il Centro internazionale di Studi e Documentazione Leonardo da Vinci. Fin dal 1960, anno della prima edizione, è l'evento che apre le celebrazioni dell'anniversario della nascita di Leonardo, riconoscendo nei relatori che intervengono la giusta autorevolezza scientifica dei temi affrontati, in merito agli innumerevoli campi di studio percorsi dal Genio vinciano. Sabato 12 aprile, alle 10.30, come di consueto, la Lettura Vinciana verrà introdotta al Teatro di Vinci dal sindaco del Comune di Vinci, nonché dalla direttrice della Biblioteca Leonardiana. La partecipazione all’evento è gratuita e libera.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa

Notizie correlate