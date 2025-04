Malore fatale al primo giorno di lavoro, muore a 76 anni il padre dell'assessore livornese Mirabelli

Morire a 76 anni al primo giorno di lavoro. E' accaduto ieri a Montecatini e si è trattato di un malore, che ha colpito il livornese Massimo Mirabelli, autotrasportatore, che stava scaricando la biancheria dal suo mezzo destinata ad un hotel di Montecatini Terme. Il figlio, Federico, è l'assessore ai lavori pubblici del Comune di Livorno.

La storia racconterebbe una situazione piuttosto frequente nell'Italia di oggi, quella cioè di un pensionato con una pensione "che non basta", come si suol dire, che sentendosi ancora in forze ed essendo sempre stato un lavoratore, si impegna ancora con generosità per la famiglia e cerca un lavoretto, magari stagionale. Assunto con un contratto di un mese in un'azienda di proprietà di un amico, Mirabelli, che aveva fatto a lungo l'autista, era al primo giorno di lavoro, tecnicamente quindi in prova.

"Mi aveva chiesto di lavorare perchè la pensione non gli bastava" avrebbe detto il titolare dell'azienda, un amico, che lo avrebbe preso in prova dicendogli "di provare e poi dirmi in sincerità se ce la poteva fare". Quando gli è arrivata la notizia del decesso gli è "crollato il mondo addosso".

Una tragedia per la famiglia - Mirabelli lascia la moglie, un figlio, una figlia e quattro nipoti. Il figlio Federico ha raccontato che il padre "ha sempre lavorato nel settore trasporti" e che cercava di fare qualcosa anche quando era in pensione perché "come in ogni famiglia ci sono tanti bisogni da soddisfare". Padre e nonno meraviglioso, grande tifoso del Livorno, nei ricordi del figlio rimane "la sua immensa generosità" di un padre che è stato "un grande esempio di vita".

Il cordoglio

Fra i messaggi di cordoglio online, quelli del PD livornese "Il gruppo consiliare del Partito Democratico si unisce attorno all'assessore Federico Mirabelli per esprimere la massima vicinanza e sostegno per la grave perdita subita. In questo momento di profondo dolore, ci stringiamo a lui e alla sua famiglia con affetto e solidarietà, certi che possano sentire la nostra presenza e il nostro pensiero.", del Movimento 5 Stelle di Livorno, della Senatrice del PD Ylenia Zambito

