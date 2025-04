Nuovi appuntamenti a Palazzo Leggenda a Empoli

Nuova settimana, nuovi appuntamenti nel magico Palazzo Leggenda (via Paladini). Nella biblioteca delle bambine, dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi vi aspettano pomeriggi fantastici, tra letture, storie e molto altro. Intanto, il festival della lettura e dell’ascolto ‘Leggenda’ sta per arrivare e sarà unico! Mercoledì 16 aprile 2025, alle 17, nella Torre delle storie, ci sarà un nuovo appuntamento con ‘Aspettando Leggenda’: un pomeriggio per scoprire e conoscere insieme chi sono i libri e gli autori e le autrici protagonisti di questa ottava edizione. Letture per bambine e bambini dai 4 agli 8 anni.

Ma la suspence è per un gran ritorno: ‘Bimbimbiblio’ versione Easter, visto il periodo! Giovedì 17 aprile, alle 10, ecco l’esperienza per diventare bibliotecario per un giorno. Si tratta di una vera opportunità: esplorare il mondo dei libri e della lettura, mettendosi nei panni dei bibliotecari. Attraverso attività divertenti e interattive, sarà bello imparare a mettere in ordine, etichettare e cercare libri. Attività per bambine e bambini dai 7 ai 10 anni. Prenotazione consigliata. E poi, alle 17, ecco 'Dal libro al fare': Sdeng bum splash! Attività per ragazze e ragazzi dai 6 ai 10 anni. Prenotazione consigliata.

La settimana prosegue e la Pasqua si avvicina. Venerdì 18 aprile, alle 17, spazio a ‘Giocare con l’Arte’ con ‘Come i fiori di Monet’: lettura e laboratorio per bambini dai 3 agli 8 anni, prenotazione consigliata; sabato 19 aprile, alle 10.30, Palazzo Leggenda si trasformerà nella magica casa del ‘Coniglio’ di Pasqua. Attività per bambine e bambini dai 5 ai 10 anni. Prenotazione consigliata. Alle 16.30, invece, ci sarà una caccia al ‘Coniglio’ pasquale. Attività per bambine e bambini a partire dai 5 anni.

Tutti i dettagli del programma di aprile sono disponibili al link: https://biblioteca.comune.empoli.fi.it/aprile-a-palazzo-leggenda/

Per informazioni e prenotazioni, ecco i contatti: 0571 757873, sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa