Ottantotto donazioni di sangue nel weekend al Centro trasfusionale dell’Aoup

Secondo fine settimana di apertura anche domenicale al Centro trasfusionale dell’Aoup con altre iniziative di richiamo per sensibilizzare la popolazione a donare sangue ed emocomponenti.

I protagonisti nella giornata di domani (sabato 12 aprile) sono i Cavalieri del sorriso, che tornano volentieri a testimoniare l’importanza della donazioni, specialmente in questo mese costellato di festività e di ponti. Ma è prevista l’apertura ai donatori anche domenica 13 aprile.

Intanto lo scorso fine settimana sono state raccolte in tutto 88 donazioni, 54 durante le esibizioni del mago Magic Joe e 34 con l’evento patrocinato dall’associazione Fratres che ha accolto i donatori componenti della Magistratura di San Francesco (Parte di Tramontana) del Gioco del Ponte.

L’Aoup, insieme allo staff dell’Unità operativa di Medicina trasfusionale e biologia dei trapianti dell’Aoup e alle associazioni di volontariato, ringraziano tutti quelli che hanno donato e chi vorrà farlo nei prossimi giorni.

Questi gli orari di apertura all’Ospedale di Cisanello: Edificio 2, Ingresso C): dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13 per la donazione e dalle 11 alle 13 per gli esami pre-donazione e anche nei pomeriggi di martedì egiovedì, dalle 14 alle 17. E’ possibile prenotare chiamando le associazioni dei

donatori o la struttura allo 050/993741-3742. Inoltre si può scaricare prima il pdf del modulo anamnestico da compilare dalla homepage del sito aziendale dell’Aoup al seguente link: https://www.ao-pisa.toscana.it/index.php?option=com_attachments&task=download&id=18876