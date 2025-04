Pisa, pubblicato il bando per richiedere il Bonus Acque 2025

Pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Pisa il bando pubblico per richiedere il “Bonus Acque 2025” (https://www.comune.pisa.it/Servizi/Bonus-Acque-2025). L’agevolazione prevede un supporto alle famiglie a medio e basso reddito attraverso il riconoscimento di un contributo pari al 50% della spesa idrica sostenuta nel 2024 e certificata dal gestore Acque Spa.

Sulla misura sono stati messi a disposizione 128.488,66 euro, attribuiti al Comune di Pisa dall’Autorità Idrica Toscana. Per richiedere il contributo è necessario presentare la domanda entro le ore 12:00 di venerdì 9 maggio, collegandosi al seguente link https://servizi.comune.pisa.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=MOD_SOC_040, e accedendo con SPID/CIE/CNS.

Requisiti. Per poter accedere all’agevolazione è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti: residenza nel Comune di Pisa; ISEE ordinario in corso di validità di importo pari o inferiore a 25mila euro; intestazione di utenza idrica domestica residente diretta o indiretta oppure essere nel nucleo familiare dell’intestatario di un’utenza diretta o indiretta (nel caso di utenza diretta, la richiesta può essere proposta dall’intestatario della fornitura o da un componente del nucleo familiare ai fini ISEE e deve essere garantita la coincidenza tra residenza anagrafica dell’intestatario del contratto di fornitura idrica con l’indirizzo di fornitura del medesimo contratto; nel caso di utenza indiretta, deve essere garantita la coincidenza tra la residenza anagrafica di un componente del nucleo ISEE e l'indirizzo della fornitura condominiale o aggregata o Apes, ovvero che l’indirizzo di residenza anagrafica del richiedente sia riconducibile all’indirizzo di fornitura dell’utenza condominiale o aggregata); gli utenti diretti/indiretti ammessi al Bonus Sociale Idrico Nazionale, possono accedere anche al bonus idrico integrativo; ai beneficiari verrà assegnata una agevolazione nella misura del 50% dell’importo relativo alla spesa idrica 2024 certificata dal gestore Acque SpA; eventuali residui verranno ridistribuiti, in ordine di graduatoria, portando il contributo concesso prima al 75% della spesa annua sostenuta, fino a esaurimento delle risorse disponibili, poi al 100% sempre secondo l’ordine di graduatoria.

