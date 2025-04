Previsti lavori di Acque in via Di Saettino a Fucecchio

Acque comunica che per lavori sulla rete idrica nel comune di Fucecchio, mercoledì 16 aprile dalle ore 8.30 alle 12.30 si renderà necessario sospendere l’erogazione idrica in via Di Saettino, nel tratto compreso fra i civici 2 e 10.

Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo.

In caso di condizioni meteorologiche avverse l’intervento sarà rinviato al giorno successivo, ovvero a giovedì 17 aprile, con le stesse modalità.

