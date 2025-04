Complimenti a Rachele Taddei per la laurea magistrale con lode in Chimica e Tecnologia Farmaceutica

Un traguardo importante per la santacrocese Rachele Taddei, che ha conseguito la laurea magistrale in Chimica e Tecnologia Farmaceutica con il massimo dei voti: 110 e lode. Un risultato che corona anni di studio, impegno e passione per la scienza, raggiunto presso l’Università di Pisa

La sua tesi, dal titolo “Studio di un radiofarmaco colloidale ibrido per applicazioni in chirurgia radioguidata ”, in collaborazione con l’Azienda Ospedaliera Pisana, ha ottenuto apprezzamenti dalla commissione per la qualità del lavoro e l’originalità della ricerca.

Questo il messaggio dei familiari.

La laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutica rappresenta non solo un importante traguardo personale, ma anche un punto di partenza per nuove avventure professionali e scientifiche Alla neo dottoressa Rachele Taddei vanno le congratulazioni più sincere da parte della famiglia, degli amici e di tutti coloro che le sono stati accanto in questo percorso, con l’augurio che questo successo sia solo il primo di una lunga serie.

