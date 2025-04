Scommesse, indagati calciatori: anche due ex Empoli e due della Fiorentina

Ci sono anche nomi noti alla Toscana e al calcio della nostra regione tra i calciatori indagati in un'inchiesta su un giro di scommesse clandestine, che non riguarderebbe partite di calcio.

Sulla scia dei telefoni sequestrati a Nicolò Fagioli - ex Juventus ora alla Fiorentina - e a Sandro Tonali, calciatore del Newcastle con un passato al Milan, sono emersi nomi di calciatori che avrebbero partecipato su piattaforme illegali a giochi non autorizzati dall’Agenzia delle Dogane; li avrebbero anche 'pubblicizzati' tra altri calciatori.

Come detto ci sono calciatori legati alla Toscana, riportati dal Corriere della Sera. Si è già citato Fagioli, attuale centrocampista della Fiorentina, ma c'è un altro viola, Niccolò Zaniolo, arrivato a gennaio dall'Atalanta. Presente anche il pisano Samuele Ricci, ex Empoli, così come l'altro ex azzurro Matteo Cancellieri. I fatti contestati riguardano gli anni tra il 2021 e il 2023.

Sono indagati per il comma 3 della medesima legge del 1989, e cioè per l'ipotesi che nello stesso periodo abbiano partecipato non a scommesse sul calcio ma sulle piattaforme illegali a giochi non autorizzati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e, in particolare alle partite di poker su tavoli online.

