Sigfrido Ranucci al Teatro del Popolo con ‘La scelta’ per Abbiccì della legalità

Il festival Abbiccì – Leggiamo Insieme si apre quest’anno a un nuovo percorso tematico dedicato alla legalità, per ribadire il valore della lettura come strumento di crescita, consapevolezza e impegno civile. Nasce così Abbiccì della Legalità, un ciclo di incontri promosso dal Comune di Colle di Val d’Elsa in collaborazione con il Movimento Agende Rosse – Sezione di Siena, Antimafia Duemila e Avviso Pubblico. Enti locali e Regioni contro mafie e corruzione.

Il via sabato 12 aprile alle ore 17:00 al Teatro del Popolo di Colle di Val d’Elsa (Piazza Unità dei Popoli, 2) con la presentazione del libro “La scelta” di Sigfrido Ranucci (Bompiani). L’autore dialogherà con Giorgio Bongiovanni (direttore di Antimafia Duemila), Salvatore Borsellino (fondatore del Movimento Agende Rosse) e Michele Taddei (vicepresidente dell’Ordine dei giornalisti della Toscana).

Ma non finisce qui. Il percorso Abbiccì della Legalità proseguirà per tutto il mese di aprile con appuntamenti di grande valore civile e culturale: Giovedì 17 aprile: incontro-dibattito “La mafia in Toscana” con Stefano Ciuoffo (Assessore alla legalità Regione Toscana), Massimo Borghi (Avviso Pubblico Toscana) e l’avv. Danilo Ammannato (legale dell’Associazione tra i familiari delle vittime della strage di Via dei Georgofili). Martedì 23 aprile: presentazione del libro “Le donne delle stragi” di Massimiliano Giannantoni, con la partecipazione di Valeria Scafetta (giornalista e autrice di Donne e Antimafia). Modera Giuseppe Galasso. Martedì 29 aprile: il magistrato Nino Di Matteo incontra studenti e cittadinanza. Con lui: Aaron Pettinari (capo redattore di Antimafia Duemila), Marta Capaccioni (Our Voice) e Sofia Canovaro (Presidente Parlamento regionale degli studenti della Toscana).

Fonte: Ufficio Stampa

