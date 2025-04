Sopralluogo dell’assessora Spinelli nei cantieri Erp di Prato e Pistoia

Una verifica allo stato dei lavori dei cantieri Erp: è questo il motivo del sopralluogo compiuto questa mattina a Prato e Pistoia dall’assessora regionale alle politiche sociali e alla casa, Serena Spinelli.

A Pistoia, il sopralluogo ha avuto come prima destinazione via Di Vittorio, dove sono in corso, anche qui in fase molto avanzata (circa il 90% dei lavori sono stati completati) gli interventi di riqualificazione per 16 appartamenti di edilizia popolare.

Grazie a un finanziamento di 1,6 milioni di euro, è stato possibile risanare le facciate, sostituire caldaie e infissi, e realizzare varie altre azioni per ottenere una miglior efficienza energetica.

La seconda tappa della visita ha avuto come meta l’area ex Ricciarelli, situata nella zona a sud della stazione ferroviaria di Pistoia, dove è prevista la realizzazione di 16 nuovi alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica grazie al contributo (oltre 4 milioni di euro) derivante dal bando regionale Erp su risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.

In questo caso l’assessora ha potuto vedere l’area dove verrà realizzato l’intervento: attualmente è infatti in corso la realizzazione del progetto esecutivo.

Il nuovo progetto prevede la demolizione dei fabbricati industriali esistenti e la costruzione di un unico edificio di tre piani, che ospiterà 16 alloggi, tra 3 alloggi accessibili per disabili.

Gli interventi includono anche le opere di urbanizzazione, la creazione di aree verdi, la realizzazione della viabilità interna, con parcheggi sia pubblici che privati.

I lavori inizieranno nel corso del 2026 per concludersi nel 2030.

Infine a Prato l’assessora si è recata in via Ruberi e via Zipoli dove sono stati realizzati interventi su 48 alloggi di edilizia residenziale pubblica finanziati con i fondi del Pnc, il Piano nazionale complementare al Pnrr). Gli interventi, per un totale di 2,6 milioni di euro, hanno riguardato l’efficientamento energetico e il miglioramento sismico dei due edifici

L’assessora ha potuto visionare gli immobili a lavori praticamente conclusi: è infatti in corso la fase del collaudo.

“È stata una visita molto positiva” ha commentato Serena Spinelli. “I cantieri erano tutti in uno stato molto avanzato e i lavori che sono stati realizzati hanno permesso un notevole progresso dal punto di vista energetico e migliorato le condizioni di sicurezza e la qualità complessiva delle abitazioni. Nel caso dell’area ex Ricciarelli ho visto tutte le potenzialità di un intervento atteso da molto tempo e che consentirà di convertire un’area industriale, trasformandola in residenziale.

Si tratta di tasselli preziosi, realizzati grazie a fondi convogliati dalla Regione per alimentare una edilizia pubblica di qualità e per favorire, con tutto l’impegno possibile, l’esercizio del diritto alla casa”.

Fonte: Regione Toscana