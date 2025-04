Tagli ai Comuni Empolese Valdelsa, la Lega: "Sterile polemica, aiuti e sostegni concreti dal Governo"

In merito alle denunce lanciate dal PD e da sindaci dell'Empolese Valdelsa riguardo ai tagli per circa 4 milioni in 5 anni del Governo ai Comuni, Eliseo Palazzo, responsabile Enti Locali per la Lega Empolese, parla di "lettura parziale e fuorviante"

Ecco la nota:

Negli ultimi giorni sono stati diramati comunicati stampa, condivisi dai Sindaci del Circondario, relativi a presunti tagli di risorse agli Enti Locali, da parte del Governo. Si tratta di una ricostruzione parziale e assolutamente lontana dalla realtà dei fatti. Una realtà che vede il Governo impegnato a sostenere gli Enti Locali con numerosi provvedimenti che ne facilitano la gestione.

L’Empolese Valdelsa, fra i territori che maggiormente hanno beneficiato delle risorse PNRR , ha a disposizione circa 80 milioni di sole opere attivate dalle Amministrazioni Locali, a queste vanno ad aggiungersi ulteriori opere che fanno capo ad altri Enti (per es. Città metropolitana di Firenze e Regione Toscana, società partecipate ecc), le cui ricadute saranno di fatto nei territori comunali.

I tagli presunti rispondono alla cosiddetta spending review, come giustamente ricordato dal Ministro Giorgetti, dovuta a fattori geopolitici e che vanno a toccare sprechi e risorse previste da anni nei bilanci, ma mai realmente impiegate, che rischiano di indebitare non solo i contribuenti attuali, ma anche e soprattutto le future generazioni.

I 4 milioni “tagliati” ai Comuni dell’Empolese Valdelsa, da dividersi fra gli undici Comuni in cinque anni (quindi 70mila € l’anno per Ente, anche se in realtà, poi vanno divisi in termini percentuali da Ente a Ente) sono una cifra irrisoria se messa a confronto coi milioni destinati agli stessi Comuni per opere da realizzarsi col PNRR , che appunto per molti versi vedrà soddisfare obiettivi da troppo tempo messi in conto dai Comuni, ma mai compiuti.

Per quale motivo i Sindaci si preoccupano? Temono la stessa gestione - la solita, quella della sinistra - che da 80 anni ha portato l’Empolese Valdelsa ai minimi storici in termini di prosperità e sicurezza?

Perché i Sindaci non si sono preoccupati dei cittadini, quando in piena zona rossa (inizio anno 2021) si sono aumentati subito lo stipendio con Assessori e Presidenti dei Consigli Comunali, con aumenti anche del 51%?

I numeri parlano chiaro: nessun servizio essenziale è stato tagliato, nessuna amministrazione locale è stata abbandonata, e nessun cittadino sarà lasciato solo.

Di fronte alle instabilità nel mondo, il PD cosa propone? Vuole forse alzare l’IVA? Vuole aumentare l’IRPEF come già fatto, tra l’altro, dal Presidente Giani, per i buchi di bilancio dovuti alla mala gestione della sanità pubblica? Vuole reintrodurre tasse sulle case, sulle imprese, sui lavoratori? Non lo dicono, ma è l’unica alternativa possibile se si rifiuta ogni forma di razionalizzazione della spesa pubblica.

Per fortuna il Governo di centrodestra sta adottando pratiche sostenibili e virtuose, che aiuteranno l’economia italiana ed anche dell’Empolese Valdelsa a risollevarsi.

In attesa che anche in Provincia di Firenze, finalmente, possano iniziare nuove gestioni oculate e lontane dalle logiche dannose di sinistra.

Eliseo Palazzo

Lega Empolese

Responsabile Enti Locali

