Sporco, unto, incrostazioni e un topo morto in cucina: sospeso ristorante

I carabinieri parlano di "preoccupante ispezione igienicosanitaria" che avrebbe fatto sospendere l'attività di un ristorante di Vecchiano. Il controllo ha rivelato condizioni critiche all'interno dei locali per la preparazione e somministrazione di cibo. Le autorità sanitarie e amministrative sono state immediatamente allertate in merito alle gravi carenze riscontrate.

I militari del NAS hanno accertato la presenza di "sporco pregresso non rimosso da tempo, residui di lavorazioni alimentari vetuste sui pavimenti, incrostazioni diffuse, uno strato di unto persistente sia sopra che sotto le attrezzature della cucina ed infine è stato rinvenuto un roditore morto all'interno di un'esca di cattura".

A fronte di queste gravi non conformità, "il responsabile dell’U.F. SASPV dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest non ha esitato ad emettere un provvedimento di sospensione immediata dell’attività del ristorante".

L'inibizione alla preparazione e somministrazione di alimenti resterà in vigore fino a quando non saranno ripristinate adeguate condizioni igienico-sanitarie. Al titolare dell'esercizio commerciale sono state inoltre elevate sanzioni amministrative per un ammontare complessivo di tremila euro.

