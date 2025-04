"Abbiamo timore di andare a fare la spesa": manifestazione del Comitato Cittadini Attivi San Jacopino

Abbiamo timore di andare a fare la spesa. Così i cittadini ieri riuniti in più di duecento persone davanti allo store Esselunga di via di Novoli.

Una manifestazione voluta per sensibilizzare le istituzioni tutte , forze dell'ordine e la stessa Esselunga, a prendere seriamente il problema sentito da sempre più cittadini, non è possibile vedere certe scene di violenza, saccheggi , furti, minacce in un luogo dove tanti cittadini si reca o tutti i giorni a fare la spesa , vicinanza dice Simone Gianfaldoni presidente del comitato cittadini attivi San Jacopino, ai lavoratori Esselunga, e alle guardie fiduciarie che fanno Sicurezza all'interno , ringraziamo i comitati che erano presenti, la fondazione Caponnetto, e tutte le forze dell'ordine che erano presenti per garantire sicurezza.

Prossima protesta a Maggio davanti lo store Esselunga di via Galliano.

I punti delle nostre richieste

Per intervenire in modo moderno in materia di sicurezza urbana e di antidegrado in una città come Firenze servono degli interventi mirati che si basino sulla quotidianità civile e criminale che abbiamo diviso in alcuni punti.

• Intelligence da marciapiede

• Atti concreti fattibili

• Riduzione/eliminazione micro cosmi - sistemi criminali

INTELLIGENCE DA MARCIAPIEDE

Per fare ciò serve creare una "intelligence da marciapiede" basata su una rete di contatti e sul girare la città in luoghi ed orari diversi per annusarla.

Serve innanzitutto:

• Coinvolgere organizzazioni categoria.

• Dare rilievo ai comitati facendo da interfaccia e rafforzandone la rete.

• Controlli mirati a tappeto.

• Implementazione ruolo delle associazioni delle forze di polizia in congedo.

• Occuparsi dei minori non accompagnati ed accompagnati ma non seguiti dalle famiglie.

ATTI CONCRETI FATTIBILI

Ai sensi dei poteri di cui dispone l'amministrazione locale si possono prendere provvedimenti per:

• Rafforzamento Polizia Municipale contro l'illegalità diffusa aumentandone l'utilizzo e favorendone la motivazione ed aumentando le risorse per gli straordinari. In stretto coordinamento con le forze di polizia.

• Creazione di squadre miste Gdf - polizia municipale per controlli a tappeto negli esercizi commerciali in funzione anti riciclaggio.

• Creazione di squadre miste Polizia locale insieme a Cc e Pds con Ispettorato Lavoro ed Asl per il rispetto delle normative sul lavoro e sulla salubrità dei luoghi.

• Monitoraggio e repressione fuochi d'artificio e bombe carta non autorizzate.

• Seguire la cosiddetta teoria del vetro rotto nei confronti degli atti di vandalismo.

• Limitare e possibilmente eliminare sostituendole con altri tipi di verde le numerose siepi previsti in numerosi giardini fatti salvi ovviamente i giardini storici. Favoriscono le attività criminali creando anfratti all'interno di un più ampio intervento su arredo urbano.

• Monitoraggio continuo dei fenomeni estorsivi e micro estorsivi.

• Contrasto al fenomeno delle gang.

• Concentrarsi sulle multe/sanzioni/misure di prevenzione cosiddette educative a contrasto dell'illegalità diffusa da preferire alle multe in serie prive del rapporto umano.

RIDUZIONE/ELIMINAZIONE MICRO COSMI - SISTEMI CRIMINALI

Firenze è finita alla ribalta nazionale per il caso ex Astor che ci dimostra che esistono dei micro cosmi criminali in cui succede di tutto, con i più deboli vittime della situazione. Micro cosmi necessari al modello di sviluppo malato che si è scelta Firenze, come del resto le altre città d'arte italiane, che son diventate città per ricchi, carissime, terre di riciclaggio, modello che abbisogna di manodopera a basso costo che non può pagare affitti o comprarsi casa.

Bisogna attuare tutte le misure possibili anche sociali per porre fine alla creazione di questi sistemi criminali, vere e proprie società alternative.

LIVELLO NAZIONALE

Cambiare nei punti necessari la Legge Cartabia per fare in modo che si aumenti la punibilità dei comportamenti predatori e lesivi di persone e cose lavorando alla presentazione di emendamenti da inserire al prossimo provvedimento normativo sulla giustizia.

Stessa procedura da seguire per intervenire a livello normativo sulle modifiche al regolamento nazionale sulla Polizia locale.

Il presidente Simone Gianfaldoni

Comitato Cittadini Attivi San Jacopino