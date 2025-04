Un albero per Maati. Un gesto di memoria, un impegno per il futuro.

Certaldo si è ritrovata di nuovo per Maati, il giovane certaldese tragicamente ucciso la notte del 29 dicembre 2024 a Campi Bisenzio. A raccontare la cerimonia di stamani, la piantumazione di 5 alberi in memoria del giovane, ,è il Comune di Certaldo sui social.

Questa mattina, al Parco Liberatutti di Certaldo, abbiamo piantato alberi in memoria di Maati Moubakir, il giovane di 17 anni di Certaldo, tragicamente ucciso lo scorso 29 dicembre. Una vita spezzata troppo presto, vittima di una violenza che non può e non deve lasciarci indifferenti.

È stato un momento di grande intensità, condiviso con tanti rappresentanti delle istituzioni, del mondo associativo e religioso, insieme a cittadine e cittadini. Ringrazio per la loro presenza la delegata della Fondazione Caponetto, la Sindaca di Castelfiorentino, l’Assessore alle Politiche Giovanili di Campi Bisenzio, il Vicesindaco di Montespertoli, il Vice Governatore dell’ArciConfraternita della Misericordia di Certaldo e il Proposto di Certaldo, che ha benedetto le piante dopo la cerimonia di piantumazione.

Ogni albero messo a dimora oggi è un segno concreto di memoria, ma anche un simbolo di speranza e di impegno collettivo contro ogni forma di violenza.

A Maati va il nostro pensiero più profondo. Alla sua famiglia, la nostra vicinanza più sincera. Alla comunità tutta, il nostro impegno a costruire ogni giorno un territorio più giusto, sicuro e solidale.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa

Notizie correlate