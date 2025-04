Alessio Guardini nuovo presidente dell'associazione Isola in Festa

L'associazione culturale Isola in Festa rinnova il proprio consiglio e si prepara per una stagione di nuove iniziative nel vivace paese di Isola, o "Lisera" come viene chiamato dai suoi abitanti, il più estremo a nord-est del comune di San Miniato.

Il nuovo presidente è Alessio Guardini che metterà a disposizione la propria esperienza per portare avanti gli obiettivi statutari di questa associazione costituita ben 15 anni fa con l'intento di creare momenti di aggregazione sociale e mantenere vive le tradizioni del luogo.

Sarà affiancato da un instancabile gruppo di persone, in prevalenza donne, di cui molte nuove giovani come la vicepresidente Rachele Cerone. Gli altri componenti del consiglio direttivo sono Giuliana Lami (segretaria), Arianna Angelelli, Cinzia Bernini, Daniela Marmugi, Eleonora Amadei, Giovanni Capponi, Nadia Paolini, Patrizia Scaffai, Rosa Vannata e Stefania Soldaini.

Sono già stati messi in programma due eventi per la primavera, ovvero una serata ludica il giorno sabato 24 maggio e una serata teatrale il giorno sabato 14 giugno. Inoltre, già si pensa all'estate con l'idea di organizzare una grande festa paesana nei giorni 29 e 30 agosto con musica e giochi in piazza, dove saranno coinvolte anche altre associazioni del territorio.

Per la realizzazione degli obiettivi, oltre alla forza di tanti volontari che ne fanno parte, l'associazione può contare sulla collaborazione con il Circolo Arci Isola.

Fonte: Ufficio Stampa

