ANED a sostegno dei referendum: "Non restiamo indifferenti, votare è un dovere morale"

La Sezione fiorentina dell'ANED-Associazione Nazionale Ex Deportati nei campi nazisti, nel solco della sua tradizione antifascista e costituzionale, esprime il proprio convinto sostegno alla campagna referendaria in vista del voto previsto per l’8 e 9 giugno 2025.

I quesiti referendari toccano nodi fondamentali della nostra società: il diritto al lavoro, la tutela della dignità dei lavoratori, la sicurezza nei luoghi di lavoro e il riconoscimento della cittadinanza a chi contribuisce da anni alla vita del nostro Paese.

Questi temi non possono lasciare indifferente chi, come l’ANED, è da sempre impegnato nella tutela della dignità umana e dei diritti fondamentali dell’individuo.

Votare non è solo un diritto: è un dovere morale. Un dovere verso chi ha sacrificato la propria vita per costruire una Repubblica fondata sulla libertà, sull’uguaglianza e sulla dignità della persona. Un dovere verso le nuove generazioni, alle quali dobbiamo lasciare un Paese più giusto e più umano.

Il voto è uno strumento di partecipazione attiva, un momento in cui ogni cittadino è chiamato a esercitare la propria sovranità. In un’epoca segnata da una crisi profonda della democrazia rappresentativa, il referendum si rivela come un’opportunità concreta per ristabilire quel legame essenziale tra cittadino e istituzioni, tra democrazia e realtà.

Per questo, l'ANED di Firenze invita tutte e tutti a informarsi, a discutere e soprattutto a partecipare attivamente al voto dell’8 e 9 giugno. Solo così potremo onorare davvero la memoria di chi ha lottato per la libertà e l’uguaglianza, nonché contribuire, con responsabilità e consapevolezza, alla piena attuazione della nostra Costituzione.

Non restiamo indifferenti. Non restiamo a guardare. La democrazia si esercita.

Fonte: ANED ufficio stampa

Notizie correlate