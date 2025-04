Cantiere insicuro, imprenditore denunciato per mancanza di sicurezza sul lavoro

Il 7 aprile a San Giuliano Terme (PI), un'operazione congiunta tra i Carabinieri della locale Stazione e il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Pisa ha portato alla denuncia di un imprenditore edile e all'imposizione di sanzioni amministrative per un totale di 712 euro. L'operazione faceva parte di un più ampio piano di prevenzione e repressione dei reati legati alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Durante l'ispezione, i militari hanno riscontrato gravi carenze nella protezione dei lavoratori all'interno di un cantiere edile. In particolare, sono state trovate aperture pericolose nei solai di lavoro, per le quali non erano state adottate misure di sicurezza adeguate, mettendo a rischio l'incolumità degli operai.

A seguito dei rilievi tecnici sul posto e delle verifiche documentali, è stato denunciato in stato di libertà l'imprenditore titolare della ditta responsabile del cantiere per non aver rispettato le normative di sicurezza sul lavoro. Inoltre, sono state contestate sanzioni amministrative per un totale di 712 euro.

La responsabilità dell'imprenditore dovrà essere valutata nel corso del procedimento legale, in linea con la presunzione di innocenza.