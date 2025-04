Centrodestra per Empoli: "Presunte irregolarità nella mobilità volontaria di un funzionario. Fare chiarezza"

Il gruppo consiliare Centrodestra per Empoli ha presentato un’interrogazione orale per fare chiarezza su presunte irregolarità nella procedura di mobilità volontaria avviata dal Comune per la copertura di un posto da Funzionario Bibliotecario.

I consiglieri Andrea Poggianti e Gabriele Chiavacci, rispettivamente capogruppo e vice-capogruppo, hanno chiesto al Sindaco e alla Giunta se siano a conoscenza di segnalazioni riguardanti una possibile pre-determinazione dell’esito della selezione, in favore di un candidato già vincitore di una procedura simile in un comune limitrofo.

“Riceviamo segnalazioni preoccupanti – spiegano Poggianti e Chiavacci – secondo cui l’esito della selezione sarebbe stato in qualche modo anticipato, scoraggiando così altri candidati e compromettendo il principio di imparzialità. È inaccettabile anche solo il sospetto di favoritismi.”

Il gruppo ha chiesto all’Amministrazione di chiarire quali misure siano state adottate per garantire trasparenza, se siano state avviate verifiche interne e se si intenda rendere pubblici gli atti della selezione, nel rispetto della privacy.

“Chiediamo che la selezione si svolga esclusivamente sulla base di merito e competenza – concludono – e che si valutino strumenti come un codice etico e un maggiore coinvolgimento della cittadinanza per monitorare le future procedure di selezione del personale.”

Il Centrodestra per Empoli continuerà a vigilare affinché ogni atto amministrativo sia ispirato alla legalità, alla trasparenza e all'equità.

Fonte: Centrodestra per Empoli

Notizie correlate