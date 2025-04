Controlli contro la 'mala movida' a Santa Croce sull'Arno, 3 sanzioni

Il 11 aprile, il Comando Provinciale Carabinieri di Pisa, in particolare la Compagnia di San Miniato, ha attuato un servizio "ad alto impatto" nel Comune di Santa Croce sull'Arno, con l'obiettivo di contrastare reati contro il patrimonio e la persona. L'operazione ha visto l'impiego di 14 militari distribuiti su 7 pattuglie, inclusa una in abbigliamento civile. Questo servizio straordinario si inserisce nel contesto di un impegno continuo da parte dei Carabinieri, che operano 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per garantire il controllo del territorio in tutta la giurisdizione, compresi i servizi ordinari e quelli straordinari come quelli del weekend precedente.

Il servizio di controllo ha avuto particolare attenzione dopo una rissa avvenuta circa 10 giorni prima tra soggetti extracomunitari nel comune, e aveva l'intento di mantenere una "movida" sicura e prevenire il ripetersi di episodi di violenza. Durante l'operazione, sono stati identificati 88 individui, di cui 41 stranieri regolari, e controllati 27 veicoli. Sono stati anche verificati 6 esercizi commerciali (bar, circoli e sale slot), solitamente frequentati da soggetti di interesse operativo.

Nel corso dell'attività sono state emesse 3 contravvenzioni per violazioni del Codice della Strada. L'azione complessiva si è concentrata su vari aspetti: il controllo degli esercizi pubblici, l'identificazione di persone e veicoli sospetti, e il contrasto allo spaccio di droga. Il fine ultimo di queste operazioni è migliorare la sicurezza e la vivibilità della comunità, creando un ambiente più sicuro e prevenendo comportamenti illeciti.

Infine, i Carabinieri hanno annunciato che i servizi straordinari continueranno nei prossimi fine settimana, dimostrando l'impegno costante nella sicurezza dei comuni sotto la loro giurisdizione.

