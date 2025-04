Controlli nel Fiorentino, identificate 300 persone. Arrestato spacciatore a San Jacopino dopo segnalazioni

La Polizia di Stato di Firenze ha denunciato un cittadino italiano di 30 anni per illecita cessione e detenzione di sostanze stupefacenti nella zona di San Jacopino, nell'ambito di un'operazione straordinaria di controllo del territorio. Durante l'operazione, che ha avuto luogo mercoledì sera, gli agenti hanno sorpreso l'uomo mentre cedeva piccole dosi di marijuana in via Ponte all'Asse.

L'indagine ha rivelato una catena di piccolo spaccio nella zona, che era già al centro di numerosi esposti da parte dei cittadini. Gli agenti, appostati, hanno seguito i movimenti di due uomini peruviani di 34 e 35 anni, che si sono recati in un'abitazione di via Ponte all'Asse in due momenti diversi. Dopo essere stati fermati, il 34enne è stato trovato in possesso di circa 3 grammi di marijuana.

Nel frattempo, gli agenti hanno notato un altro individuo dirigersi verso la stessa abitazione. Giunti sul posto, hanno sorpreso una cessione in corso. Durante i successivi accertamenti, sono stati rinvenuti e sequestrati un involucro in cellophane contenente marijuana, un bilancino di precisione e del denaro contante. L'uomo italiano di 30 anni è stato denunciato per il reato di cessione e detenzione di sostanze stupefacenti.

L'attività straordinaria di controllo ha coinvolto anche altre zone di Firenze, come il centro cittadino, la stazione Santa Maria Novella, l'area intorno all'Ospedale Careggi e il quartiere Novoli-Rifredi. Oltre a identificare più di 300 persone, sono stati sequestrati 466 grammi di hashish a carico di ignoti. L'operazione ha visto l'impiego di equipaggi delle volanti, del Reparto Prevenzione Crimine, unità cinofile e operatori del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica, con l'obiettivo di prevenire e reprimere lo spaccio nelle aree più sensibili della città.