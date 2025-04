Due denunce per tutela animali: 56enne lega cane senza cibo e acqua, 38enne responsabile di aggressione mortale

Il Nucleo Carabinieri Forestale di Volterra ha condotto diverse operazioni nel corso della settimana per tutelare il benessere degli animali, portando alla denuncia di due uomini per maltrattamenti su cani.

Il primo caso riguarda un uomo di 56 anni, denunciato per aver detenuto un cane in pessime condizioni. L'animale era trovato legato con una corda che limitava significativamente i suoi movimenti e, inoltre, non aveva accesso a cibo e acqua facilmente reperibili. Queste condizioni di detenzione sono state ritenute inaccettabili per il benessere dell'animale. Il cane è stato immediatamente sequestrato dai Carabinieri e affidato alle cure del Canile Comunale.

Il secondo caso riguarda un uomo di 38 anni, denunciato il 9 aprile a seguito di una querela per l'uccisione di un cane. Le indagini hanno rivelato che il cane di proprietà dell'indagato, a causa di una gestione scorretta, aveva aggredito un altro cane, provocandone la morte. Il cane aggressore, infatti, non era stato gestito con le dovute precauzioni. Non erano state adottate misure di sicurezza adeguate per evitare il contatto pericoloso con altri animali, né erano stati presi accorgimenti per evitare che l'animale causasse danni. La mancanza di attenzione e la gestione inadeguata del cane hanno portato direttamente all'aggressione, che ha avuto come tragico esito la morte dell'altro cane.

Il proprietario è stato denunciato per non aver preso le giuste precauzioni, compromettendo così la sicurezza di altri animali.

In entrambi i casi, le indagini hanno messo in evidenza come il maltrattamento degli animali fosse il risultato di negligenza e di un trattamento inadeguato da parte dei proprietari, causando danni ai cani coinvolti.

