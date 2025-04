Due denunciati e due segnalazioni per droga nell'intensa attività dei Carabinieri a Piombino

Un 34enne di origine polacca è stato denunciato dai Carabinieri di Piombino per appropriazione indebita dopo essersi impossessato di un'auto di un connazionale e averla danneggiata uscendo di strada in via Citerna. Mentre un 27enne di origine nordafricana è stato denunciato per furto aggravato e sanzionato per ubriachezza molesta dopo essere stato sorpreso in stato di ebbrezza in via Gori e collegato al furto di superalcolici in un supermercato.

Nel corso di un'ampia operazione di controllo del territorio urbano, finalizzata alla prevenzione e al contrasto dell'illegalità, i militari hanno inoltre segnalato alla Prefettura di Livorno un 39enne e un 26enne trovati in possesso rispettivamente di 1,40 grammi di cocaina e 1,84 grammi di hashish, in quanto consumatori di sostanze stupefacenti per uso non terapeutico. La droga è stata sequestrata. L'attività, che si è svolta in orario serale e notturno con numerose pattuglie supportate dal Nucleo Cinofili di San Rossore e dal Nucleo Ispettorato del Lavoro di Livorno, ha visto verifiche su attività commerciali e le principali arterie stradali, con un focus sulla prevenzione degli incidenti stradali. Complessivamente, sono state controllate 96 persone, 53 veicoli e 4 esercizi commerciali (senza riscontrare irregolarità). Sono state elevate 6 contravvenzioni al Codice della Strada per un totale di 5.600 euro di sanzioni pecuniarie.

L'operazione rientra in un piano intensificato di servizi, in linea con le direttive del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica di Livorno, volto a innalzare i livelli di sicurezza generale nella comunità piombinese.