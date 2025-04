Ex Scuola di Fontanella, il percorso per la riapertura come nido, oggi l'incontro coi cittadini

Il Comune di Empoli da decenni si dimostra un punto di riferimento per i servizi educativi dell'infanzia. Riesce ad accogliere 443 bambine e bambini all'interno di 10 servizi educativi (a gestione diretta, in appalto o privati) ma di fronte a questo dato si deve far fronte a un rinnovato interesse delle famiglie verso le iscrizioni ai nidi. Questo è dovuto in larga parte alla misura Nidi gratis attiva da più di due anni nel territorio della Regione, in sinergia con la misura nazionale Bonus nido INPS. Si è passati dalle 170 richieste dell'anno scolastico 2021/2022 alle 264 dell'anno educativo 2024/2025. Facendo un raffronto degli ultimi tre anni, vediamo che i bambini in età 0-3 anni (utenza potenziale nido) sono diminuiti e la domanda è aumentata del 61%.

Da qui la decisione di ampliare l'offerta, con nuove strutture per l'infanzia. Un edificio in particolare è stato posto all'attenzione della giunta per ampliare i posti disponibili: la ex scuola di Fontanella, da qualche anno vuota per mancato raggiungimento del numero di iscritti necessari.

Questo pomeriggio proprio davanti alla scuola si è tenuto un incontro pubblico aperto alla cittadinanza, che ha partecipato numerosa, con il sindaco di Empoli, l’assessora alla Scuola e all’Infanzia del Comune di Empoli, l'assessore alle Frazioni e Quartieri del Comune di Empoli e il personale dei Servizi Educativi dell’Ente per parlare proprio del futuro del plesso di Fontanella.

Infatti l'amministrazione comunale intende perseguire quanto riportato nel Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027, ossia avviare lo studio per aprire un nuovo asilo nido, in collaborazione con soggetti privati, nell'ex scuola di Fontanella e integrare i servizi dei sei nidi d'infanzia comunale con quelli forniti da soggetti privati sfruttando le opportunità date da "Nidi gratis" della Regione Toscana”.

Il percorso che è stato deciso di seguire da parte della giunta è quello del Documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP), finalizzato a individuare gli obiettivi da perseguire e i fabbisogni da soddisfare. Sulla base del confronto tra le alternative prese in considerazione, il DOCFAP ha lo scopo di individuare la “soluzione migliore” per la collettività in termini di costi e di benefici, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e alle prestazioni da fornire. Il DOCFAP è stato elaborato dal Servizio Educativo all’Infanzia.

Fra le soluzioni e gli strumenti esaminati, è stata ritenuta la più adatta quella del Partenariato pubblico privato con contratto di concessione con strumento della finanza di progetto. Verrà quindi poi pubblicato un avviso per ricevere proposte da parte di privati in ambito educativo.

Questa decisione annunciata dal sindaco di Empoli durante l’incontro verrà poi presentata nel prossimo Consiglio comunale di lunedì 14 aprile dove, all'ordine del giorno, sarà inserita la modifica alla programmazione forniture e servizi e il programma delle esigenze da soddisfare con il Partenariato pubblico-privato. Da lì, in caso di approvazione, il percorso sarà scandito per arrivare a partire con il contratto di concessione da gennaio 2026.

ITER PER LA NUOVA SCUOLA

Consiglio comunale di lunedì 14 aprile 2025

▪ Modifica alla programmazione Forniture e servizi

▪ Programma delle esigenze da soddisfare con il Partenariato pubblico-privato

Determina dirigenziale per l'approvazione dell'avviso pubblico (nel quale viene sollecitata la presentazione di proposte Partenariato pubblico-privato)

Presentazione delle proposte:

▪ Avviso pubblico nel quale viene sollecitata la presentazione di proposte Partenariato pubblico-privato (60 giorni per poter presentare proposte)

▪ valutazione/comparazione delle proposte (con fattibilità tecnica e di pubblico interesse)

▪ delibera di giunta che approva la proposta scelta in base alla fattibilità e al pubblico interesse

▪ a seguire indizione della gara con procedura aperta (offerta economicamente più vantaggiosa)

▪ determina di aggiudicazione con sottoscrizione del contratto

Nell’incontro di oggi, ha affermato il sindaco, si vuole condividere prima con la comunità di questa frazione quello che da mesi è sotto l’attenzione dell’amministrazione per riportare e riaprire un importante servizio di prossimità. La volontà è di conservare la destinazione scolastica con un nuovo nido ma non solo. Tanto dipenderà dalle offerte che arriveranno. Ci vorrà del tempo perché i passaggi sono tanti e serrati. Il primo sarà portare questo nuovo percorso all’attenzione del prossimo Consiglio comunale che si terrà lunedì prossimo (14 aprile 2025) e da lì cominciare. Il risultato, ha continuato il primo cittadino, è di questa comunità che ci ha sempre creduto e si percorrerà questa strada insieme. La riapertura di un presidio di prossimità diffuso è essenziale, significa accrescere la qualità della vita della frazione e rendere la zona più attrattiva. Ci sarà un primo aggiornamento nella prossima assemblea pubblica che si svolgerà qui alla Casa del Popolo, giovedì 5 giugno, nell’ambito di ‘Frazioni al centro’.

Anche l’assessora alla Scuola e all’Infanzia del Comune di Empoli ha rimarcato l’importanza di questo percorso che (ringraziandoli) gli uffici stanno portando avanti da mesi, supportando la volontà dell’amministrazione per arrivare alla riapertura di un servizio scolastico, fondamentale, nella struttura di Fontanella e magari non soltanto nido ma anche altre attività. La condivisione con la comunità, ha detto concludendo l’assessora, è fondamentale e questo è un progetto a cui l’amministrazione tiene particolarmente.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa