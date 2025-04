ForGlobe, formazione gratuita e trasversale nelle biblioteche del Chianti fiorentino

Dalle letture ad alta voce ai temi della vicinanza e della memoria viva, dalla musicoterapia di gruppo alla filosofia delle migrazioni, dall’arte per tutti alla scrittura biografica: ecco tutti i corsi gratuiti che saranno organizzati nelle biblioteche comunali del Chianti

Chianti, 12 aprile 2025. ll progetto ForGlobe, formazione gratuita a 360° per giovani e adulti, approda anche nelle biblioteche comunali dei comuni dell’Unione comunale del Chianti fiorentino. Complessivamente il progetto propone e realizza cento percorsi formativi gratuiti per adulti che si svolgeranno nel biennio 2025-2026 presso le biblioteche, gli archivi e alcuni istituti culturali dei diciassette Comuni aderenti al Sistema documentario SDIAF tra cui le biblioteche di Greve in Chianti, San Casciano e Barberino Tavarnelle.

Svariate le aree tematiche in cui saranno declinati i percorsi formativi. Si potranno acquisire competenze digitali, linguistiche, legate all’alfabetizzazione universale, alla cittadinanza globale in riferimento all’Agenda 2030 e allo sviluppo sostenibile, al benessere personale. I corsi si svolgeranno da maggio 2025 fino a marzo 2027, secondo la scadenza dei singoli corsi. Le pre-iscrizioni sono aperte e possono avvenire tramite servizio online e contattando il centralino metropolitano 055055. Da 14 giorni prima dell’inizio del corso se non è stata effettuata la preiscrizione è necessario contattare la sede del corso. Ciascuna persona può iscriversi a più corsi. I corsi che non raggiungono almeno 5 iscritti non saranno attivati. Il progetto è finanziato da Regione Toscana che mette a disposizione fondi Sociali Europei Plus (FSE+), il Sistema Documentario Integrato dell’Area Fiorentina (SDIAF) che si è occupato della progettazione.

GREVE IN CHIANTI

I corsi che si terranno nella biblioteca di Greve in Chianti partiranno dal prossimo autunno e interessano “Letture ad alta voce – narrare con gioia – il corpo e la voce nella comunicazione efficace” e “Vicinanza e memoria viva”, un progetto formativo di teatro immersivo e laboratorio dedicato ad un pubblico adulto, sul tema della Memoria personale e collettiva.

SAN CASCIANO IN VAL DI PESA

La biblioteca di San Casciano propone, nell’ambito di questo progetto, i corsi “L’Italiano che ti guida!”, “Archivi di persona e di famiglia: come gestirli”, “Musicoterapia di gruppo”, “Una comunità accogliente: il nostro Quartiere come risorsa”, “Filosofia delle migrazioni”.

BARBERINO TAVARNELLE

Nelle biblioteche di Barberino Tavarnelle saranno organizzati, a partire da settembre 2025, i corsi “Arte per tutti”, “Leggere a voce alta – narrare con gioia – il corpo e la voce nella comunicazione efficace” e “Paesaggi dell’anima. La scrittura autobiografica per il benessere e la cura di sé”.

I dettagli sulle attività formative delle singole biblioteche sono disponibili on line, sulle reti civiche e i profili social delle amministrazioni comunali chiantigiane.

Fonte: Ufficio Stampa