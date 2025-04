Brutto incidente ieri sera a Capraia e Limite. Un uomo di 48 anni, per motivi da accertare, ha avuto un incidente in moto in via Matteotti, intorno alle ore 19.30, provocandosi vari traumi. È stato trasportato all'ospedale San Giuseppe di Empoli in codice rosso. L'uomo al momento dei soccorsi era cosciente.

