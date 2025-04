Investimenti per 700mila euro di segnaletica nell'empolese valdelsa e sulle provinciali di Cerreto, Fucecchio e Vinci

Nella giornata di venerdì rappresentanti della Città Metropolitana di Firenze hanno incontrato quelli dei Comuni di Cerreto Guidi, Fucecchio e Vinci, in un primo appuntamento al quale ne seguiranno altri sempre dedicati ai comuni dell'area Empolese Valdelsa. All'ordine del giorno gli investimenti sulle strade provinciali. È stata Emma Donnini, consigliera della Città Metropolitana con delega alla Viabilità dell'area Empolese Valdelsa, a illustrare potenzialità e criticità dei tanti progetti in corso, alla presenza dei Sindaci di Cerreto Guidi e di Vinci, Simona Rossetti e Daniele Vanni, e dei tecnici del Comune di Fucecchio.

"Incontri come questo - spiega Emma Donnini - rappresentano un'occasione per i Comuni di esprimere le proprie esigenze e i propri punti di vista sulla gestione di un tema come quello della viabilità provinciale che, anche se non compete loro direttamente, ha impatti significativi sulla vita di tutti i giorni dei cittadini. Allo stesso modo, per la Città Metropolitana rappresentano un'occasione non soltanto per spiegare meglio le scelte compiute nei propri progetti, ma anche per acquisire preziosi suggerimenti finalizzati a migliorarli e, auspicabilmente, per concludere accordi di collaborazione in base ai quali la Metrocittà potrà finanziare - e il Comune attuare, in qualità di stazione appaltante - alcuni interventi lungo i tratti più urbani delle strade provinciali, come marciapiedi, percorsi pedociclabili, rotatorie o altre misure di traffic-calming".

Oltre agli investimenti, per lo più riguardanti progetti di consolidamento di ponti, frane, nuove rotatorie e barriere di sicurezza, si è parlato anche di manutenzione.

Sono stati annunciati alcuni interventi da effettuarsi sui tre comuni e che partiranno nel prossimo mese di maggio: l'esecuzione della nuova segnaletica verticale per un importo complessivo di circa 700.000 euro, rivolta all'interezza della rete stradale provinciale dell'Empolese Valdelsa; il risanamento della pavimentazione stradale con rifacimento della segnaletica orizzontale, sia nel Comune di Vinci, lungo la Sp 43 e la Sp 13 in località Sovigliana, sia nel Comune di Cerreto Guidi, lungo la Sp 11 a Pieve Ripoli e lungo la Sp 31 e la Sr 436 in località Stabbia, oltre che lungo la Sp 105 a Cerreto Guidi, sia nel Comune di Fucecchio, lungo la Sr 436 a San Pierino (a nord della rotatoria) e a Botteghe.

Fonte: Città Metropolitana - Ufficio Stampa

