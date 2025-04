“Le sentinelle nelle professioni contro la violenza" per ampliare le reti informali in aiuto delle donne

Lunedi 14 aprile 2025 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 , presso il centro ASEV in Via delle Fiascaie 12 a Empoli, Soroptimist International Valdarno Inferiore, in adesione al progetto Nazionale promosso da Soroptimist d’Italia, denominato “Le sentinelle nelle professioni contro la violenza", terrà un incontro con gli operatori professionali del benessere per sviluppare tra coloro che per professione incontrano molte donne e ragazze uno sguardo empatico, capace di cogliere i segnali della violenza oltre a fornire alcune competenze sull’accoglienza di base.

Il progetto, che in questa sua fase iniziale si concentra sui settori del benessere - estetiste, parrucchieri, centri sportivi - ha l’obbiettivo di ampliare le reti informali di aiuto, diffondendo e promuovendo una diversa cultura e consapevolezza della violenza di genere in ambiti più ampi possibili.

Grazie infatti alla diffusa frequentazione da parte di donne di questi spazi wellness, essi potrebbero diventare punti di riferimento per fornire informazioni ed incoraggiamenti nella ricerca di supporto, alle donne vittime di violenza, fin dai primi segnali della violenza stessa, senza imporre obblighi di rendicontazione al personale che riceve le segnalazioni.

L’incontro formativo del 14 aprile, patrocinato del Comune di Empoli , con la collaborazione di Confartigianato Firenze, di Lilith, Centro Aiuto Donna e di ASEV, diviso in due moduli di 2 ore ciascuno, prevede la partecipazione di Figure sanitarie, Assistenti sociali e Forze dell’ordine che forniranno, ciascuna per l’ambito di sua competenza, agli operatori wellness informazioni di base sulla violenza di genere, sul suo manifestarsi, sull’identificazione dei primi segnali di allarme, sulla rete locale istituzionale dei centri di ascolto e di aiuto

In un contesto in cui il fenomeno della violenza di genere sembra inarrestabile ed anzi sembra crescere in misura direttamente proporzionale all’aumentare delle istanze di autonomia delle donne, il progetto Soroptimist “ Sentinelle nelle professioni contro la violenza” mira ad ampliare le reti di supporto informale e a diffondere una cultura basata sulla condivisione. E’ importante rafforzare la capacità di ascolto, creando “presidi-sentinelle” che possano individuare e sostenere le donne vittime di violenza, aiutandole a cercare aiuto.

