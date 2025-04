L'Use rosa Scotti saluta la stagione regolare col sorriso

Contava vincere perché quello conta sempre, contava tenere alta la tensione in vista dei playoff, contava salutare il pubblico di casa dopo una splendida stagione regolare. Uno, due e tre obiettivi centrati col 71-51 ai danni di Selargius che, ormai dentro ai playoff come ottava, aveva il solo obiettivo di non perdere il volo serale per rientrare sull’isola. A dire il vero l’avvio delle biancorosse non è dei più scoppiettanti forse perché entrare col gas a tutta in gare del genere non è comunque semplicissimo. Dopo quelli iniziali di Vente e Ceccarelli dall’arco, di canestri se ne vedono pochi tanto che a poco più di metà siamo ad un misero 5-5. Colognesi la mette dalla lunga dando il via ad un break di 9-0 che, al 10’, porta le squadre sul 14-8.

La sensazione che la Scotti si sia svegliata dal torpore iniziale diventa certezza col passare dei minuti di un tempino da 26-13 inaugurato da Vente, Antonini e Colognesi che appoggia il 30-10. E’ la Scotti che piace e diverte, che tocca il più 23 con Castellani (35-12) e che inizia a dare spazio anche alle giovani che ripagano della fiducia, come sempre. A metà siamo già 40-21 ed a quel punto la partita diventa una meritata passerella davanti al pubblico che applaude e si diverte, discutendo più su chi sarà l’avversaria playoff (ancora qualche ora per sapere se Ragusa o Treviso) che non su quanto sta accadendo in campo. Dopo il passaggio al 30’ sul 59-34, un bel sottomano di Chelini dice stop sul 71-51. Tutti in piedi per l’Use Rosa Scotti ed ora testa ed energie ai playoff: sabato si comincia.

71-51

USE ROSA SCOTTI

Tarkovicova 7, Colognesi 12, Castellani 6, Antonini 11, Vente 10, Fiaschi, Ruffini 4, Samoylych 2, Ianezic ne, Ndiaye 12, Chelini 2, Casini 5. All. Cioni (ass. Ferradini/Giusti)

NUOVA ICOM SAN SALVATORE SELARGIUS

Mura 15, Berrad, Favre 12, Thiam 3, Ceccarelli 4, Madeddu, D’Angelo, Ingenito 11, Pinna, Porcu 6. All. Maslarinos (ass. Massa)

Arbitri: Di Salvo e Montano di San Giuliano Terme

Parziali: 14-8 (14-8), 40-21 (26-13), 59-34 (19-13), 71-51 (12-17)

Le statistiche della partita:

https://fibalivestats.dcd.shared.geniussports.com/u/LEGBF/2536876/bs.html

Fonte: Ufficio Stampa