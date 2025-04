Maxi tavoletta di 10 metri di cioccolato viola in omaggio alla Fiorentina a CiokoFlò

Il cioccolato è sicuramente il grande protagonista della prima edizione di CiokoFlo’, il festival del cioccolato artigianale in corso nella splendida cornice di Piazza Santa Croce a Firenze fino al 13 aprile 2025 ma ad affascinare il pubblico oggi, oltre alla scultura del David di Michelangelo in cioccolato è stata la maxi tavoletta di cioccolato viola in omaggio alla Fiorentina.

10 metri di cioccolato viola ha inebriato di profumo la città di Firenze. Realizzata live dal maestro cioccolatiere Davide Appendino una colata di cioccolato per omaggiare la città di Firenze e la sua squadra calcistica.

Un’installazione con dimensioni da record per rendere omaggio alla squadra della Fiorentina un tributo ai colori e alla passione della squadra di calcio simbolo della città. La storia della Fiorentina è un racconto di passione che narra un legame indissolubile con la città di Firenze e il colore viola è da sempre il simbolo distintivo dell’ACF Fiorentina, le cui origini si fanno risalire al lontano 1926, anno in cui il marchese Luigi Ridolfi Vay da Verrazzano, fondatore del club, decise di adottare il viola come colore ufficiale.

Un connubio per omaggiare questo importante simbolo della città e il prodotto protagonista della kermesse.

L’evento è organizzato da SGP Grandi Eventi e JDEvents, in partnership con ACAI e con il patrocinio del Comune di Firenze.

Fonte: Ufficio Stampa