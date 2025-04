Medici minacciati e ospedale danneggiato, caos al pronto soccorso di Pisa

Al pronto soccorso di Pisa un grave episodio di violenza giovedì sera. Un gruppo numeroso di persone, descritte come straniere, ha minacciato due medici — anche di morte — e danneggiato arredi ospedalieri, infastidito dalla lunga attesa per un uomo con dolori addominali, poi risultati legati a una semplice gastrite e quindi classificati come non urgenti.

Il medico Michele Bardini ha raccontato che uno degli accompagnatori gli avrebbe promesso di “tagliargli la gola”. La situazione è degenerata quando il paziente ha urlato offese sessiste a una dottoressa, avvicinandosi minacciosamente a meno di un centimetro dal suo viso. Bardini è intervenuto per difenderla, scatenando ulteriormente l’aggressività del gruppo.

