Moto contro furgone in Fi-Pi-Li a San Miniato, 32enne in codice rosso

Grave incidente nella tarda mattinati di oggi sulla Fi-Pi-Li all'altezza di San Miniato, in direzione Pisa - Livorno; l'incidente sarebbe avvenuto su una rampa di uscita. Una moto si sarebbe scontrata, per motivi da accertare, contro un furgone intorno alle ore 12. Un uomo di 32anni è rimasto ferito gravemente ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale fiorentino di Careggi.

A seguito dell'incidente si sono formati code e rallentamenti in direzione mare.

